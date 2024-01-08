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「王義川大兵」輔選吳沛憶 艋舺支持者熱情歡迎

卓冠廷喊剃光頭，李正皓苦笑。（記者陳奕劭攝）

卓冠廷喊剃光頭，李正皓苦笑。（記者陳奕劭攝）

2024/01/08 16:40

〔記者陳奕劭／台北報導〕「搶救王義川大兵」環島車隊今天（8日）一大早從松山出發，第二站來到艋舺。王義川、李正皓、卓冠廷一行人造訪受到粉絲熱情喝采，氣場有如超級明星，地陪吳沛憶送他們白色玫瑰花表達愛意，還貼心請吃早餐，讓王義川超開心。「王義川大兵」車隊出發時還有粉絲追著送車，更有機車群護駕，十分壯觀，沿途受到在地鄉親熱情歡迎。

聽聞「王義川大兵」要來，一大早在吳沛憶競選總部聚集大批接車人潮。待王義川、李正皓、卓冠廷一行人一到達，現場響起熱烈歡呼聲，受到粉絲夾道熱烈歡迎，不分男女老少都搶著排隊拍合照，讓主持人顏若芳大讚王義川們氣場有如超級明星。吳沛憶特地送王義川一束白色玫瑰花表達心意，還貼心送上飯團給他們當早餐，讓王義川開心不已，小小抱怨道，看他們（李正皓）一直吃，他在別台車都沒得吃。李正皓笑說，王義川6點起床，到現在還沒吃早餐。

王義川表示，他台北市只救這兩個（許淑華、吳沛憶），一定要全力救，這次來艋舺拜託大家；他笑說，沒在上班的人，歡迎陪他到花蓮、宜蘭。他呼籲，艋舺是民主聖地，政黨票、立委票都要開出來，絕對不能漏氣；這次一定要讓吳沛憶當選，鍾小平開會次數遠比韓國瑜更少，整天只會喊棄保，完全不長進。現場響起「棄鍾小平、保吳沛憶」口號，讓王義川一行人笑開懷。

「王義川大兵」車隊出發前，大家不只喊「王義川凍蒜！吳沛憶凍蒜！」更起鬨喊「李正皓剃光頭！」讓在車上的李正皓苦笑。顏若芳安慰他說，「我會準備假髮給你，短、中、長都可以」，出發後，一群粉絲追著送車，更有機車群護駕，十分壯觀，沿途受到在地鄉親揮舞粉紅旗幟熱情歡迎，大批支持者提前在龍山寺守候，要為一行人加油。

「搶救王義川」不僅鼓舞綠營支持者士氣，更吸引不少新興選民。有民眾表示，他從網路看到消息，今天特別前來會場，想親眼目睹「王義川大兵」的風采。

王義川與吳沛憶。（記者陳奕劭攝）

王義川與吳沛憶。（記者陳奕劭攝）

王義川開心吃早餐。（記者陳奕劭攝）

王義川開心吃早餐。（記者陳奕劭攝）

支持者熱情接車。（記者陳奕劭攝）

支持者熱情接車。（記者陳奕劭攝）

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