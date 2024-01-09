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搶攻宗教選票 林右昌、吳沛憶城隍廟參香

林右昌與在地里長、各商圈理事長合影。（記者陳奕劭攝）

林右昌與在地里長、各商圈理事長合影。（記者陳奕劭攝）

2024/01/09 18:23

〔記者陳奕劭／台北報導〕2024總統大選倒數4天，候選人把握最後時機衝刺。內政部部長林右昌今天（9日）與台北市第五選區（中正、萬華）立委候選人吳沛憶造訪臺灣省城隍廟參香，民進黨立委林昶佐、中正區在地里長、各商圈理事長都來站台，城隍廟內氣氛熱絡，加油、凍蒜聲不絕於耳。

林右昌今天與吳沛憶來到知名大廟臺灣省城隍廟參香，城隍廟董監事、林昶佐、在地里長、在地各商圈如相機街、影音街、沅陵商圈等理事長一齊相挺，林右昌、吳沛憶與眾人參香過後，一起來到大廳發表談話，有不少信眾前來目睹，形成圍觀人龍。

致詞感謝廟方熱心公益事業，林右昌致詞表示，年輕時在行政院、總統府上班，懷念城隍廟的一切，他很感激今天有緣來到省城隍廟參拜。林右昌提到，內政部組織改造，宗教科改制為宗教司，人數、經費都變多，廟方辦大小活動，內政部有資源補助。他跟董事長報告，以後辦活動有任何需要，請打他電話，一定全力幫忙。

吳沛憶表示，省城隍廟是百年大廟，很榮幸選舉前夕來參拜。她希望未來進入國會後，省城隍廟不只是內政部的事，經濟部、外交部也能一同幫忙，因為城中市區是台北市的國門，希望結合附近商圈一同發展，希望外國旅人來台北首站到城隍廟參拜，也走進在地商圈消費。

在地人士表示，臺灣省城隍廟是地方信仰中心，具有指標意義；吳沛憶當議員時很認真，商圈理事長、里長都特地來站台，有助於她在藍大於綠的中正區選情。

林右昌與吳沛憶車掃。（記者陳奕劭攝）

林右昌與吳沛憶車掃。（記者陳奕劭攝）

林右昌城隍廟參拜。（記者陳奕劭攝）

林右昌城隍廟參拜。（記者陳奕劭攝）

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