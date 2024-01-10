「不需要誰把國家還給你」！ 旅日台人長文獲逾千人共鳴

本週六（13日）就是總統暨立委大選投票日，一位旅日台灣人在網上分享這些年來看台灣民主發展的心境變化，獲上千名網友點讚。圖為2024年元旦升旗典禮，民眾揮舞國旗畫面。（資料照）

2024/01/10 21:19

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週六（13日）就是總統暨立委大選投票日，一位旅日台灣人有感而發在網上分享自己這些年來看台灣民主發展的心境變化，他語重心長呼籲，「國家本來就是我們自己的，不需要誰『把國家還給你』......我希望自己能和台灣一起成長，也希望所有成熟的大人能一起帶領台灣成長。」獲得逾千名網友點讚。

由在日台灣人創立的臉書粉專「旅日台人筆記本」，9日發文透露自己準備回台灣投票，接著娓娓道出自己這幾年開始關心台灣政治、從日本隔海看台灣時政的心境變化。原PO表示，剛到日本留學的時候，自己也是個對政治毫無興趣的年輕人，甚至對「國家」沒什麼概念，「日本同學聽到我從台灣來，經常好奇『台灣跟中國現在是甚麼情況？』、『台灣跟中國到底哪裡不一樣？』被問多了還覺得有點煩，後來就一句『哎呀這很複雜啦』結束話題。」

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在日本求學和工作的過程中，原PO無奈表示遇過不少因為自己是台灣人而吃鱉的經驗，並坦言「後來又機緣巧合留在日本工作，中國進入科技發展經濟發達的階段......我甚至也想過，既然中國發展得這麼好，台灣是不是也可以考慮一下一起發展？兩岸關係不好，台灣國籍又常不被承認，那台灣人不是一直很吃虧嗎？當時我也曾經這麼想，所以我現在也可以接受有些人會希望統一或者兩岸一家親，每個人在思考今後生活時覺得對自己比較有利的選項本來就有可能會不一樣。」

不過2014年3月因為服貿協定黑箱闖關，發生太陽花運動，原PO內心的想法發生轉變，「我發現國家重要，開始認真回國投票。我第一次專程搭飛機去投票就是投給當時競選台北市長的柯文哲。那時候我也只是剛開始關心政治，我也對所謂白色力量非常嚮往。然後，高雄起韓流，搞笑藝人般的政治人物選總統。香港反送中，眾多年輕人和媒體記者入獄。以前不夠關心政治，一睜大眼睛仔細看，才發現自己的國家差一點就要完全走樣。」

他表示：「工作久了之後，會看到做事過程有各種為難與不得已，體會在現實世界只能在許多限制下盡最大努力達到最佳結果，但不可能是完美結果。所有事情都會有得有失，顧此失彼。......我現在並不覺得投票是在選公僕，比較像在選同事，因為這幾年我一直覺得自己和做事的人站在一起。隔著海認真看，越看越覺得台灣能在這樣的時代走到這裡，大概是全台人人有燒香。」

原PO透露，「去年起有很多之前回中國工作的朋友都想辦法逃到日本來了。越有家世背景的，逃得越快，最快搬回日本的就是據說家裡和共產黨關係密切的某位朋友。還留著的朋友也對未來非常不安，不知道今後中國經濟將衰退到甚麼樣。這就是我在日本看到聽到的情況。反送中的時候還是香港年輕人孤身抵抗強國，現在曾經的強國極權惡化且壞帳連環爆，我衷心希望自己的國家不要在此時一起走向衰亡。」

最後原PO語重心長呼籲，「國家本來就是我們自己的，不需要誰『把國家還給你』。國家一直在我們自己手裡，每次投票和事後回顧都是身為owner重要的學習。我的國家正在轉大人。我希望自己能和台灣一起成長，也希望所有成熟的大人能一起帶領台灣成長。」

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