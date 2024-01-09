為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

健保議題衝擊賴清德 昔日恩師陳志鴻：大家捲起袖子一起上路

成功大學醫院前院長陳志鴻表示，面對健保議題，負責任的總統候選人應是提出可行大方向改革，不隨便開支票去滿足某些特定團體。（記者洪瑞琴翻攝）

成功大學醫院前院長陳志鴻表示，面對健保議題，負責任的總統候選人應是提出可行大方向改革，不隨便開支票去滿足某些特定團體。（記者洪瑞琴翻攝）

2024/01/09 12:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕醫界傳出多個群組拉票要投國民黨，原因之一是對健保制度不滿意。對此，民進黨總統候選人賴清德昔日恩師、前成大醫院院長陳志鴻今（9）日表示，健保已開辦幾10年，醫界難免有諸多不同看法，但是民眾滿意度高，而健保改革不是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，更非一朝一夕之事，「我們都不會是局外人，大家捲起袖子一起上路」！

陳志鴻表示，健保開辦已經近30年，民眾滿意度超高，但是醫療各專業領域的人都有許許多多的不滿和建言，過去的政府，不分藍綠，大家都只是在枝微末節上修修改改，不敢因為大破大立而喪失大量選票，這也是人性。

陳志鴻說，這次大選，各種各樣的主張和要求大爆發，負責任的候選人都會仔細聆聽，但是卻不宜頭痛醫頭、腳痛醫腳，更不願意隨便大開支票去滿足某些特定團體，而忽略了更重要的「優化醫療品質，改善健保制度」，候選人要負責任的提出大方向和可行性高的方案才對。

陳志鴻表示，由台南醫界邁向政治領域的賴清德醫師，在背負著沈重的執政包袱下，面對「紅色力量」的萬箭齊發之下拚戰到最後關頭的今天，對於醫界的抱怨一直都感同身受，昨天他鄭重宣示未來要和醫療各專業團體，消費者團體以及醫療產業團體共同合作，由下而上凝聚共識，把過去30年的健保或醫療問題做一個階段性的體檢，並且提出1個未來30年可以長治久安的制度和政策願景。

陳志鴻強調，面對健保改革議題，以及台灣要走的路，「我們都不會是局外人，大家捲起袖子一起上路吧」。

據了解，挺本土派台大婦產科名醫施景中7日發文指有好幾個醫師LINE群組都在拉票傳要投國民黨，令他憂心民進黨選情不容樂觀。賴清德昨（8）日則宣示，他來自醫界，對醫界所面臨的各種困難最了解，也是最有誠意能夠解決問題，未來他會邀醫療、民眾等各界代表舉行全國擴大會議，共商長治久安制度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
賴蕭接受28國外媒提問 涉外人士：台灣情勢受國際矚目
2024/01/09 09:18

賴蕭接受28國外媒提問 涉外人士：台灣情勢受國際矚目
鞏固醫界鐵票！賴清德：當選後召開改革健保給付全國會議
2024/01/09 06:01

鞏固醫界鐵票！賴清德：當選後召開改革健保給付全國會議

35年的等待！台酒龍年限量杜藏陳高
信賴台灣基隆之夜鄉親拚場 賴清德：用選票向世界展現堅持民主自由
2024/01/08 22:35

信賴台灣基隆之夜鄉親拚場 賴清德：用選票向世界展現堅持民主自由
賴清德、蕭美琴車掃串南北 民進黨「實況間」曝光
2024/01/08 18:02

賴清德、蕭美琴車掃串南北 民進黨「實況間」曝光
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播