陳其邁深夜喊話：「選擇不能重來」高雄人應該感受最深

陳其邁深夜發出心內話，溫情呼籲「選擇不能重來，高雄人應該感受最深」。（賴清德高雄市競總提供）

2024/01/10 08:55

〔記者許麗娟／高雄報導〕選戰倒數3天，高雄市長陳其邁擔心一路打拚的光榮高雄路停滯不前，昨天（9日）深夜在臉書說出「心內話」，向市民溫情呼籲，表示這一票決定高雄的未來很重要，「選舉不是實驗、選擇不能重來」，不要讓一起打拚的這條高雄路停止，1月13號一定要出來投票，3票民進黨，延續光榮高雄路。

陳其邁透過影片娓娓說著高雄這幾年的改變，包括「輕軌10年成圓、美夢成真」、「台積電布局在高雄，高雄成為半導體先進製程的核心樞紐，引領最進步的科技產業」，表達出高雄正走在一條對的路，走向光榮的高雄路。

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陳其邁也透露出內心擔憂，擔心總統、立委若換上對高雄提不出具體願景的人、沒有在立院為高雄顧預算的人，自己在再怎麼拚也是做白工，甚至「進行中的捷運、規劃中的國道7號停擺」，擔心這條與市民一路相伴、一起打拚的高雄路將會停止。

陳其邁感性喊話，高雄人對「選舉不是實驗、選擇不能重來」這句話感受最深，要拜託所有人一定要出來投票，讓「賴清德、蕭美琴支持高雄繼續前進」，讓「民進黨8席立委，進到國會替高雄發聲」，繼續與市民一起，為高雄、為台灣的未來努力。

這支影片深夜11點上架，經過一晚截至上午8點，累計已經超過1.2萬次觀看，許多留言提到，對高雄這幾年的進步很有感，外縣市民眾也提到羨慕高雄這幾年的進步，有網友留言「高雄人霸氣衝出百萬票」、「高雄真的有改變，2024再贏一次」、「已經請假，周五下午就要回高雄了」、「支持民進黨，選對的人，走對的路」。

陳其邁深夜發出心內話，溫情呼籲「選擇不能重來，高雄人應該感受最深」。（賴清德高雄市競總提供）

陳其邁深夜發出心內話，溫情呼籲「選擇不能重來，高雄人應該感受最深」。（賴清德高雄市競總提供）

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