昨夜12萬人造勢後 賴清德再回鳳山陪許智傑車隊掃街

總統候選人賴清德再回鳳山陪立委許智傑車隊掃街。（記者蔡清華攝）

2024/01/08 13:16

〔記者蔡清華／高雄報導〕選戰倒數進入巷弄肉搏戰，高雄第七選區鳳山選情激烈，民進黨挾昨夜12萬人造勢餘威，總統候選人賴清德再回鳳山陪立委許智傑車隊掃街，沿途受到支持者熱烈回應。

今天上午賴清德車隊在鳳山五甲龍成宮集結，賴清德先與許智傑到廟殿參香，隨後展開車隊掃街拜票，許多支持者到龍成宮等待，只為親口對賴清德喊聲「凍蒜」、「賴總統」！

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許智傑表示，昨天鳳山大造勢非常成功，許多支持者自發到場擠破12萬人，對民進黨的選情更加有信心！

今天一早與市府陳其邁團隊包括客委會主委楊瑞霞、觀光局長高閔琳、經發局長廖泰翔等三位首長，在上班前陪同許智傑站路口拜票，向通勤民眾請託問好！這也是選戰以來，陳其邁團隊首度有三位首長同時現身輔選力挺。

拜託鄉親選對的人、走對的路，票投四號，展現要拚「再贏一次」的決心！許智傑強調，會繼續在中央扮演強而有力的後盾，繼續全力推動高雄鳳山的建設以及爭取經費；局處首長也特地帶來大飯糰，替許智傑委員加油打氣，因為飯糰象徵「鳳山大團結」，呼籲鳳山的鄉親團結支持長期為高雄、為鳳山全力打拚的許智傑！

市府陳其邁團隊包括客委會主委楊瑞霞、觀光局長高閔琳、經發局長廖泰翔等三位首長，在上班前陪同許智傑站路口拜票。（許智傑競辦提供）

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