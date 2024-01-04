賴清德桃園仁壽宮參香 推薦鄉親支持黃世杰連任

民進黨總統候選人賴清德（中）由行政院副院長鄭文燦（右二）、立委候選人黃世杰陪同，今天下午到大園仁壽宮參拜。（記者余瑞仁攝）

2024/01/04 16:12

〔記者余瑞仁／桃園報導〕民進黨總統候選人賴清德今天下午2點多前往桃園市大園區仁壽宮，由行政院副院長鄭文燦、競選連任的立法委員黃世杰、市議員游吾等人陪同參香祈福，並向到場鄉親喊話投票支持賴蕭配當選、讓優秀的黃世杰連任，政黨票也要投給民進黨，讓民進黨國會過半、在野黨無法扯後腿。

賴清德抵達現場時受到鄉親熱烈歡迎，他表示，鄉親的熱情就是他的力量，強調自己當選後會全力保護國家，更會發展經濟；賴清德說，不管是日本、中國，還是2016年的台南大地震，台灣人都願意出錢出力，因為和平是台灣人的民族性，未來他會維持台海和平，而對於和平要有理想但不能有幻想，要保衛台灣就必須國防自主，並強化經濟實力，努力結交國際上的朋友，因為朋友多就力量大。

請繼續往下閱讀...

賴清德也提及，國道2號大園段的「天空斷橋」已經通車，未來他要繼續推動航空城，也結合大矽谷計畫，將新竹科學園區的效益擴大到桃園、擴大到國門的大園，同時也會顧及大園的醫療，因為照顧人民是總統的職責，也會持續推動育兒津貼、長照據點、推動公立安養中心、高中職免學費、大學補貼公私立學費差額。

鄭文燦向鄉親推薦，黃世杰是學霸立委，是民進黨新生代中最優秀的立法委員，未來的大園建設可期，航空城正積極建設中，行政院上週也已核定清華大學附設桃園醫院設立在大園，拜託鄉親堅定支持黃世杰，讓黃世杰繼續對接中央政策，爭取預算建設地方；黃世杰表示，桃園是國門之都，大園更是機場與航空城所在地，承諾會在第1屆立委的基礎下，發揮更大的能力為鄉親謀福利。

賴清德到大園仁壽宮參拜後，與鄭文燦、黃世杰等人，逐一與地方社團人士合影留念。（記者余瑞仁攝）

賴清德（中）籲請鄉親支持民進黨賴蕭配當選、支持優秀的黃世傑（左二）連任立委。（記者余瑞仁攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法