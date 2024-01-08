陳其邁：讓賴蕭支持高雄繼續前進 8席立委全當選

1/13投票，陳其邁喊話讓賴蕭支持高雄繼續前進、高雄8席立委全當選。（記者李惠洲攝）

2024/01/08 00:09

〔記者王榮祥、李惠洲／高雄報導〕高雄市長陳其邁7日晚間在民進黨選前黃金週造勢晚會上向鄉親喊話，1月13日這一票很重要，會決定高雄是要繼續前進，還是要走回頭路！盼市民讓賴蕭支持高雄繼續前進、8席立委全當選。

陳其邁在造勢晚會提及輕軌成圓、鐵路地下化、捷運路網四線齊發、大港開唱恢復、演唱會經濟等，讓高雄變成全台灣最吸引人的演唱會之都。

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他提到上任前，原本高雄煉油廠要被前市長拿來做賽馬場，上任後成功招商台積電，「賽馬場變晶圓廠」，為高雄產業轉型打下厚實的基礎。因為中央地方合作，加上蔡英文總統的堅持，把擁有世界最先進、2奈米製程的台積電布局在高雄，讓高雄成為半導體先進製程的核心樞紐。

這幾年高雄爭取到許多前瞻預算，伏流水和防災、備援水井讓高雄度過百年大旱，排水、滯洪池的治水預算讓高雄不會在汛期時一下大雨就淹水，這些建設都是因為中央支持高雄，讓高雄能夠度過氣候變遷的挑戰。

他請大家回顧2017年國民黨是怎樣對待高雄的？國民黨在立法院擋前瞻預算，當時擔任國民黨團副書記長的蔣萬安說前瞻是「為了選舉綁樁花大錢」，說「輕軌未來會不會成為蚊子車廂？」抹黑高雄的環狀輕軌，難道政府的責任，不是應該不分東西南北，把全國人民照顧到好？難道不是嗎？

還有國民黨總統候選人侯友宜的發言人，嫌全台灣漁獲量最多、船舶噸位最大的「前鎮漁港」改建太貴，說中央獨厚高雄，藍綠有別；事實是前鎮漁港做為年產值將近300億的國際大港，50年沒改建過，漁獲丟在地上賣不符合國際衛生標準，漁工下船連洗澡的地方都沒有。

如果不是蘇貞昌院長疼惜漁民朋友，大魄力讓漁港翻新，除了照顧漁民權益，更重要的，是讓台灣的遠洋漁業在國際更有競爭力。

他強調，選對的人、走對的路，蔡英文總統執政8年，大家看到她對高雄的支持、人民對他的肯定，要讓蔡英文總統的政策持續走下去。

如果換黨換人做，現在正在蓋的捷運、規劃中的國道7號、發展中的半導體產業聚落，是不是會停下來？過去10年，你我相伴、一起打拚的，高雄進步的腳步會不會也停下來？所以說「選舉不是實驗、選擇不能重來」，這句話高雄人應該感受最深。

陳其邁向大家拜託！一月13日一定要出來投票，讓賴清德、蕭美琴支持高雄繼續前進！讓邱議瑩、邱志偉、李柏毅、林岱樺、李昆澤、黃捷、許智傑、賴瑞隆，8席立委全部都當選！

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