鳳山儲能場撤案 7里長歸功許智傑

武松里、北門里等7名里長出面力挺許智傑（左四）協助鳳山儲能場撤案。（記者陳文嬋攝）

2024/01/07 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕選戰倒數，高雄市第七選區立委選舉藍綠激戰，市長陳其邁昨天出動七年級局處長假日輔選，為民進黨候選人許智傑搶攻年輕選票；此外，許智傑和對手國民黨鍾易仲昨為鍾母一千三百坪農舍涉違法、全國最大鳳山儲能場等議題交鋒，戰況激烈。

市府經發局長廖泰翔、行政處長張硯卿昨陪同許智傑車隊掃街，立委莊瑞雄也南下助陣。許智傑昨針對鍾母一千三百多坪農舍被市府查出多處違建，抨擊鍾易仲知情農舍違法被抓包，竟公然說謊只有圍牆是違建，還推稱是家族錯誤，批評鍾易仲沒有誠信可言，要求退選。

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鍾易仲回應表示，市府查農舍違建，雖然時機敏感，效率也超乎常態，但錯了就是錯了，該怎麼罰就怎麼罰，他尊重市府認定，也會勸長輩配合市府改進。鍾易仲反批評許智傑面對去年的鳳山儲能場爭議，立場搖擺、罔顧居民安全，竟和財團站在一起。

儲能場附近七名里長昨天出面力挺許智傑全程參與四場說明會，且成功協調讓業者撤案，但鍾易仲只出席兩場說明會，不重視地方權益。許智傑表示，鳳山儲能場撤案是大家共同努力成果，他盡全力聯繫協調，有照片為證，對手不要抹黑、割稻尾。

2024立委選舉

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