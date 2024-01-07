《超級星期六衝票》黃捷為勞工、藝文發聲 雙部長力挺

文化部長史哲（左）送世代接力棒給太陽花世代的黃捷（中），勞動部長許銘春（右）則送上魯夫帽代表勇氣。（記者許麗娟攝）

2024/01/07 05:30

許銘春、史哲、楊烈陪同大車掃 黃︰將結合青年活力 持續發展高雄藝文產業

〔記者許麗娟／高雄報導〕選前超級星期六，高市第六選區民進黨候選人黃捷獲得雙部長加持車掃，喜樂島郭倍宏辦選前之夜，國民黨陳美雅則加緊市場拜票。

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史哲讚黃捷 議會表現「國會級」

高雄市立委第六選區（前金、新興、苓雅、鼓山、鹽埕）三腳督競爭激烈，民進黨黃捷昨天找來勞動部長許銘春、文化部長史哲和金鐘歌王楊烈陪同車隊掃街催票。史哲並送世代接力棒給太陽花世代的黃捷，許銘春則送上「海賊王」魯夫的草帽給黃捷勇氣和力量，許表示，黃捷專業、認真、問政犀利，是非常優秀的新世代，希望她能高票當選進入立法院，為高雄發聲、為台灣打拚。

史哲則稱讚黃捷在議會時的表現就屬於「國會級」，第六選區是高雄中的高雄，包括愛河、駁二、高雄流行音樂中心、美術館、內惟藝術中心等，都是過去十幾年高雄藝文中心發展的重點，需要有優質的立委繼續守護。

黃捷說，過去她在議會對於勞工權益和藝文建設發展的發聲不遺餘力，未來到國會，將結合青年的活力，注入更新的活水，繼續把高雄的藝文產業發揚光大。

郭倍宏 舉辦選前之夜歡樂派對

郭倍宏昨天在競選總部前舉辦選前之夜歡樂派對，找來張秀卿、王明哲、黃文星及森巴舞團等演出，以快樂出航的心情取代選舉的激情，期望有機會進立院爭取全民公投選國名。

陳美雅 跑3市場拜票爭取認同

陳美雅則是一早連掃三個市場，接著車掃、徒步掃街及跟垃圾車催票，希望趁著假日的市場人潮爭取認同，也希望若能進入立法院，將極力爭取經費協助提升商圈優化、發展特色市集，點亮高雄經濟。

2024立委選舉

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