為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

《超級星期六衝票》黃捷為勞工、藝文發聲 雙部長力挺

文化部長史哲（左）送世代接力棒給太陽花世代的黃捷（中），勞動部長許銘春（右）則送上魯夫帽代表勇氣。（記者許麗娟攝）

文化部長史哲（左）送世代接力棒給太陽花世代的黃捷（中），勞動部長許銘春（右）則送上魯夫帽代表勇氣。（記者許麗娟攝）

2024/01/07 05:30

許銘春、史哲、楊烈陪同大車掃 黃︰將結合青年活力 持續發展高雄藝文產業

〔記者許麗娟／高雄報導〕選前超級星期六，高市第六選區民進黨候選人黃捷獲得雙部長加持車掃，喜樂島郭倍宏辦選前之夜，國民黨陳美雅則加緊市場拜票。

史哲讚黃捷 議會表現「國會級」

高雄市立委第六選區（前金、新興、苓雅、鼓山、鹽埕）三腳督競爭激烈，民進黨黃捷昨天找來勞動部長許銘春、文化部長史哲和金鐘歌王楊烈陪同車隊掃街催票。史哲並送世代接力棒給太陽花世代的黃捷，許銘春則送上「海賊王」魯夫的草帽給黃捷勇氣和力量，許表示，黃捷專業、認真、問政犀利，是非常優秀的新世代，希望她能高票當選進入立法院，為高雄發聲、為台灣打拚。

史哲則稱讚黃捷在議會時的表現就屬於「國會級」，第六選區是高雄中的高雄，包括愛河、駁二、高雄流行音樂中心、美術館、內惟藝術中心等，都是過去十幾年高雄藝文中心發展的重點，需要有優質的立委繼續守護。

黃捷說，過去她在議會對於勞工權益和藝文建設發展的發聲不遺餘力，未來到國會，將結合青年的活力，注入更新的活水，繼續把高雄的藝文產業發揚光大。

郭倍宏 舉辦選前之夜歡樂派對

郭倍宏昨天在競選總部前舉辦選前之夜歡樂派對，找來張秀卿、王明哲、黃文星及森巴舞團等演出，以快樂出航的心情取代選舉的激情，期望有機會進立院爭取全民公投選國名。

陳美雅 跑3市場拜票爭取認同

陳美雅則是一早連掃三個市場，接著車掃、徒步掃街及跟垃圾車催票，希望趁著假日的市場人潮爭取認同，也希望若能進入立法院，將極力爭取經費協助提升商圈優化、發展特色市集，點亮高雄經濟。

2024立委選舉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鳳山儲能場撤案 7里長歸功許智傑
2024/01/07 05:30

鳳山儲能場撤案 7里長歸功許智傑
綠藍白正副總統候選人 今高雄大會戰
2024/01/07 05:30

綠藍白正副總統候選人 今高雄大會戰

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播