陳其邁陪許智傑市場掃街拜票，攤商比讚第一名市長與立委。（記者陳文嬋攝）

2024/01/07 12:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕選前超級星期天，高雄市長陳其邁今三度為黨籍立委許智傑助選，肯定許智傑為鳳山人招商三井百億元投資案、居中協調全國最大儲能場撤案，並陪他徒步肉豆公市場掃街拜票，攤商豎起大拇指稱讚2人是第一名市長及立委，高喊「凍蒜」場面熱鬧滾滾。

陳其邁今陪同挑戰四連霸立委許智傑徒步鳳山、前鎮交界處的肉豆公、瑞興、南榮三合一市場掃街拜票，受到攤商、支持者歡迎，紛紛豎起大拇指比讚，肯定陳其邁是第一名市長、許智傑是第一名立委，還有支持者送上象徵「好彩頭」菜頭，高喊許智傑、賴清德「凍蒜」，隨後搭配車隊鳳山掃街。

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陳其邁表示，他今天特別幫忙認真做事的許智傑加油打氣，因為高雄多項重大建設尤其是鳳山區，爭取前瞻基礎建設計畫中軌道建設如捷運黃線預算，當時支持的人是許智傑等高市現任八名立委，國民黨立委反對預算，在立法院丟水球、丟麵粉，這是很清楚的事實。

對於三井投資鳳山案，他要替許智傑說公道話，當時要解決兩個核心問題，第一部分是重劃會與台糖的訴訟糾紛，經許智傑居中協調解決，協調會開會地點都在國會，市府由副市長林欽榮出席；第二部分涉及土地分區使用，也是許智傑居中協調經濟部、市府，三井原來有很多其他投資地點做選擇，因為這些問題能夠解決，才選擇投資鳳山。

陳其邁肯定許智傑努力結果，為鳳山帶來更繁榮商機，也帶來百億元巨大投資，怎會被抹黑是割稻尾？他覺得對許智傑非常不公平，經發局長廖泰翔昨也向大家還原事實真相，他強調真想只有一個、這就是事情真相，候選人選舉應該提出正面政見，不要恣意抹煞別人努力的成績，他覺得這樣不好。

此外，儲能場最大爭議就是法規疏漏，必須協調投資方撤銷投資，市府接受許智傑建議，訂定管理要點拒絕投資案，陳其邁肯定許智傑為地方奔走，從中央建設到地方選民服務，鳳山人應該很清楚，他也相信許智傑不會被謠言抹黑擊倒，他特別來陪許智傑掃街拜票。

許智傑今批鍾易仲是割稻尾王，他爭取三井投資鳳山政績，鍾易仲竟然割稻尾給韓國瑜，連他協調公路總局改善台88線快速道路壅塞，以及議員陳慧文爭取到過勇路拓寬、林智鴻爭取到中崙路聯外道路拓寬，全被鍾易仲收割變成他的政績，他怒批鍾易仲平時不做事、不認真服務，只會割稻尾，以掩飾他沒有政績的缺點，只會用選舉奧步抹黑別人，他號召鳳山人唾棄惡質選風。

支持者送上象徵「好彩頭」菜頭，高喊許智傑、賴清德「凍蒜」。（記者陳文嬋攝）

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