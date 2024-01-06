陳其邁團隊年輕局處長首站輔選許智傑 莊瑞雄也助陣力守鳳山

經發局長廖泰翔、行政暨國際處長張硯卿今陪同許智傑車隊掃街，搶攻年輕選票，還有立委莊瑞雄也來助陣，全力守住鳳山。（記者陳文嬋攝）

2024/01/06 15:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕選戰倒數最後關頭，高雄市長陳其邁全力輔選，出動年輕局處長假日首站輔選挑戰4連霸立委許智傑，經發局長廖泰翔、行政暨國際處長張硯卿今陪同許智傑車隊掃街，搶攻年輕選票，還有立委莊瑞雄也來助陣，全力守住鳳山。

民進黨立委許智傑好人緣，立委莊瑞雄南下為他助選，從競選總部出發進行車隊掃街，市府經發局長廖泰翔、行國處長張硯卿陪同車掃，這也是陳其邁團隊首度公開替立委輔選造勢。

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立委許智傑表示，感謝泰翔、硯卿兩位非常年輕的局處長利用假日時間來幫忙輔選，相信對於爭取年輕選票會非常有幫助，也感謝台北立委同事莊瑞雄學長，從台北特地趕下來為他助選，他會全力拚勝選，繼續為鳳山的發展和建設打拚。

經發局長廖泰翔、行政暨國際處長張硯卿兩人形象清新，且是年輕的七年級首長，選戰最後一週在假日加入站台輔選行列，2人受訪感謝許智傑委員對於高雄建設、招商引資，以及國際交流發展的付出。

車隊掃街沿途也受到民眾熱情回應，紛紛揮手高喊加油，也有不少人特別停車，在路邊比出「4號」及大姆指讚，廖泰翔、張硯卿兩人頻頻揮手向民眾喊話請託，請大家1月13日記得出門投票，支持最了解在地需求、為地方努力打拚25年的許智傑，延續鳳山及高雄的建設發展。

廖泰翔受訪感謝許智傑對於鳳山的貢獻，不論是產業發展、中央部會溝通，都扮演非常關鍵的角色，以成功招商三井為例，「因為有許智傑關鍵的協調，才能讓三井百億元的投資案順利落地，高效率簽約、動土」；而先前鳳山儲能場爭議，在當時高雄市還沒有頒布要點的情況之下，非常感謝許智傑向中央能源局、標檢局與台電進行協調，才讓案件有了轉圜的空間，能夠守護在地居民、完成遷場。

張硯卿感謝許智傑支持高雄國際交流，尤其他長期在交通委員會，不只為高雄爭取重大建設，包括高雄和姊妹市釜山天天有航班，也是許智傑委員持續爭取的成果，還有衛武營藝術中心、鳳山車站、客家建設、三井進駐及捷運黃線動工。

張硯卿也特別提到她是在鳳山長大，返鄉後對於鳳山改變、高雄轉型特別有感，所以非常希望最了解鳳山、也最認真為高雄打拚的許智傑順利連任，延續鳳山發展也繼續照顧高雄市民。

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