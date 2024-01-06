鍾易仲母親農舍多處違建 許智傑批鍾公然說謊 鍾易仲：尊重市府積極改善

鍾易仲母親農舍被查出多處違建，許智傑今批評鍾易仲公然說謊應退選。（記者陳文嬋攝）

2024/01/06 18:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民眾檢舉國民黨立委候選人鍾易仲母親1300多坪農舍涉違法，市府查出多處違建將裁罰，民進黨挑戰4連霸立委許智傑今批評鍾易仲公然說謊只有圍牆是違建，還推稱是家族錯誤，沒有誠信可言，要求鍾易仲退選，且迄今未自拆違建，還想把責任推給市府，更是傲慢無視民意。

鍾易仲今回應表示，市府查農舍違建問題，雖然時機有點敏感，效率也超乎常態，但錯了就是錯了，該怎麼罰就怎麼罰，他尊重市府認定，也會勸長輩配合市府改進，積極改善。該被打的，就立正站好，打完檢討，也沒有什麼委曲。

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高雄市第七選區鳳山區立委選舉藍綠激戰，民進黨現任立委許智傑指控國民黨立委候選人鍾易仲家族1300多坪農舍涉違法，鍾易仲坦承錯了就錯了，承擔家族的錯誤，強調農舍並不是他的，這是上一代祖產，現在由長輩居住。農舍面積只佔農地10%，符合法規。圍牆是老違建，鍾易仲確實知道這部分於法不合，也曾多次力勸長輩處理，只是長輩基於上一代情感並未妥適處理。對長輩的決定，鍾易仲概括承受許智傑委員提出的指責，除會再次和長輩溝通外，也歡迎市府相關單位依法處理。

不過市府根據民眾檢舉，查出圍牆、大門、地上水泥硬鋪面及建物等都是違建，將依法裁罰6至30萬元；市府也比對農舍今昔空照圖，確定主建物也有增建，將現勘請當事者說明，並持續依法查處。

許智傑今再批鍾家「父貪子騙」，他抨擊鍾易仲知情母親農舍違法被抓包，竟公然說謊只有圍牆是違建，還推稱是家族錯誤，沒有誠信可言，要求鍾易仲退選，還給鳳山人乾淨家園。

許智傑痛批鍾易仲不誠實，明知母親農舍涉違法10多年了，卻選擇包庇、避重就輕，只承認圍牆有問題，卻不說明違建、水泥地、違反農地農用等嚴重問題，且迄今未自行拆除，還「歡迎市府相關單位依法處理」。

許智傑舉例，台中顏寬恆自行開怪手處理違建、韓國瑜夫婦自拆豪華農舍、廖先翔自拆父親違建，這些國民黨員都自行拆除，唯獨鍾易仲家族態度傲慢，還想把責任推給市府，他呼籲鳳山人記取韓國瑜教訓，千萬不要再被欺騙了。

鍾易仲（中）母親農舍被查出多處違建，他表示尊重市府認定，強調會積極改善。（國民黨提供）

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