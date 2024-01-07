黃偉哲為好兄弟李昆澤輔選 算是「歌王」可與邁邁市長拚一下
2024/01/07 12:02
〔記者許麗娟／高雄報導〕台南市長黃偉哲今天（7日）陪同高雄市第5選區（三民、苓雅8里）立委候選人李昆澤，到苓雅區正義、大仁市場掃街拜票，對於高雄市長陳其邁近日全台輔選秀歌喉，黃偉哲笑說，自己的歌聲也不差，被說是「歌王」，可以和邁邁市長拚一下。
黃偉哲表示，與李昆澤是好兄弟，一定要來支援高雄，並讚李非常努力，希望幫他衝高票，也幫賴蕭配和民進黨政黨票衝高票，希望台南、高雄兩都都能拚過半。
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由於陳其邁輔選到處秀歌喉，黃偉哲說，他的歌喉應該和邁邁市長不會輸他太多、唱得不會太差，人家都說他是「歌王」，可以和陳其邁拚一拚，至於成名曲是「堅持」，也在記者要求下哼了2句。而在拜票時，有公園阿姨指著說「他長得很像黃偉哲」，黃偉哲直接回話說「我本人啦！」，也被不少婆婆媽媽直喊「緣投（英俊）啦！」
李昆澤表示，與黃偉哲從學生時代的野百合學運、國大代表到立法委員，是30年老朋友，都是一起為台灣的民主、自由、進步和公益努力，這次找他來衝刺加分，最重要是衝高總統、立委和政黨選票，高雄8席全壘打，希望全力衝刺，一起挺台灣、支持台灣國家安全、產業發展。
此外，台南被美國有線電視新聞網CNN選為2024年24個最值得去的地方，黃偉哲說，不僅是CNN，還有國家地理雜誌英國旅遊版也將台南列為2024全世界30個最酷景點之一，之前不少韓團到高雄舉辦演唱會，許多歌迷也會到台南觀光，未來台南、高雄可以一起促進觀光、促進國旅。