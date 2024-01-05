選前衝刺 李昆澤獲工會幹部、藥師團體力挺

勞動部長許銘春（右）今天陪同李昆澤車隊掃街。（李昆澤競總提供）

2024/01/05 20:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕選前倒數8天，民進黨高雄市第5選區（三民、苓雅8里）立委候選人李昆澤今天（5日）在勞動部長許銘春陪同下車隊掃街，許銘春也與60多交通系統工會幹部齊聚競總力挺李昆澤，同日，高雄市藥師公會理事長張盈棠、高雄市西藥商公會理事長吳玉瑜也與多名藥師也力推李昆澤是優秀立委。

李昆澤指出，包括中華電信工會、台灣鐵路工會、中華民國全國航空業總工會、台灣港務股份有限公司高雄港務分公司企業工會、台灣港務公司企業工會高雄第一分會、台灣港務公司企業工會高雄第二分會、中華郵政工會高雄分會、台灣港務港勤企業工會、中華電信高雄營運處企業工會、中華電信工會南區分會、台灣鐵路工會高雄分會、台灣鐵路工會高雄機廠工會、漢翔航空工業公司企業工會等超過60名工會幹部，皆齊聚競總表達力挺。

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工會幹部們說，李昆澤長期協助爭取勞工的權益，協助勞工爭取調薪，並且在國會推動許多增進勞工權益的法案，呼籲勞工朋友一定要全力支持最挺勞工的李昆澤。

勞動部長許銘春說，李昆澤是最在意勞工權益的委員，在每次總質詢時，一定會不假辭色的要求她保障勞工權益，陸續推動職災保險立法，向中央政府爭取勞保撥補，國家負起最終支付責任等等，保障勞工的退休生活，同時，他更是率先推動有薪產檢假、有薪陪產檢假，讓勞工有更好的育兒條件。

李昆澤說，未來他將會持續推動加強職災勞工保護、在高雄設置專職專業的勞工醫院，給勞工更全面的保護與照顧，同時推動7天有薪產檢假陪產假為10天。

此外，高雄市藥師公會理事長張盈棠、高雄市西藥商公會理事長吳玉瑜與多名藥師，今天也表達對李昆澤的支持，李昆澤感謝藥師們在長照系統扮演了非常關鍵的角色，像是對地方社區內的年長者、慢性病患者、失智症患者等的照護，有非常大的幫助。

張盈棠說，李昆澤擔任立委以來，對於醫療從業人員的權益以及長照的相關議題，都很關心；吳玉瑜也說，李昆澤在立法院問政認真，連續22會期獲得公督盟優秀立委的評鑑，也用心爭取高雄的地方建設，推動便捷的大眾運輸，讓市民獲得醫療協助更加方便。

60多名交通系統工會幹部齊聚李昆澤競總力挺。（李昆澤競總提供）

多名藥師力推李昆澤競選連任。（李昆澤競總提供）

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