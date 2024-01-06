管碧玲、王義川為李昆澤助陣車掃 藝術家里長送手繪鳳梨、大蒜

李昆澤與管碧玲車隊掃街行經三民區豐裕里時，里長謝錫元特別送上手製的鳳梨和大蒜祝福。（李昆澤競辦提供）

2024/01/06 20:47

〔記者許麗娟／高雄報導〕選戰進入最後黃金周，民進黨高雄市第5選區（三民、苓雅8里）立委候選人李昆澤今天（6日）找來海委會主委管碧玲、不分區立委候選人王義川陪同車隊掃街，行經三民區豐裕里時，當地藝術家里長謝錫元熱情迎接，並送上事先手製的鳳梨、大蒜祝福高票當選。

李昆澤上午由管碧玲陪同在三民區進行車掃，並與60多名客家團體代表，包括高雄都會客家聯盟、屏東客屬同鄉會、台中客屬同鄉會，客家藝文團體，欣采樂綜藝團、好客文化藝術團、文華客家藝術團、台灣六堆客家觀光產業協會、美濃商圈等齊聚競總表達力挺。

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李昆澤說，身為客家女婿，客家文傳承是他非常關心的議題，他大力爭取盤花公園建設經費、新客家文化園區的兒童遊戲場，並推動客語沉浸式非營利幼兒園，在都會區打造客家文化傳承的場域。

民進黨不分區立委發起的「搶救王義川大兵」行動如火如荼，為爭取更多政黨票，讓排名第14位的王義川能夠進立法院，王義川今天下午也特別與同是交通專業的李昆澤合體掃街拜票。

王義川說，李昆澤問政認真專業，為高雄爭取非常多建設，輕軌、捷運、鐵路綠園道等建設，也希望未來兩人有機會在國會為台灣的交通建設更盡心力。

豐裕里里長謝錫元事先做好手製的鳳梨和大蒜，與里民開心站在里內等候李昆澤的車掃隊伍行經時送上祝福。（謝錫元提供）

王義川與李昆澤一同車掃拜票，盼能搶進國會，讓民進黨國會席次過半。（李昆澤競辦提供提供）

王義川與李昆澤一同車掃拜票，盼能搶進國會，讓民進黨國會席次過半。（李昆澤競辦提供提供）

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