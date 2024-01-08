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批蔣萬安當年抹黑高雄輕軌 陳其邁︰就事論事非針對個人

昨晚造勢大會批蔣萬安當年抹黑高雄輕軌，高雄市長陳其邁今天解釋說，他是就事論事，非針對個人。（記者葛祐豪攝）

昨晚造勢大會批蔣萬安當年抹黑高雄輕軌，高雄市長陳其邁今天解釋說，他是就事論事，非針對個人。（記者葛祐豪攝）

2024/01/08 12:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨（7日）晚在賴蕭高雄造勢大會上，批評台北市長蔣萬當年擔任立委時，阻擋高雄前瞻預算，抹黑高雄輕軌，還酸輕軌恐成蚊子車廂；對此，陳其邁今天解釋說，他是就事論事，不是特別針對個人。

陳其邁昨晚在賴蕭高雄造勢大會指出，中央支持高雄，這幾年爭取很多前瞻預算，但他要提醒，2017年前瞻預算審查時，民進黨8席立委支持高雄，當時國民黨立院副書記長、現在的台北市長蔣萬安，卻說「前瞻是為了選舉綁樁花大錢，輕軌未來會不會成為蚊子車廂」，他請問台下支持者「輕軌有變成蚊子車廂嗎？」

陳其邁又說，蔣萬安抹黑高雄輕軌，他不禁要問蔣萬安與國民黨，這是什麼心態?「中部南部蓋捷運就是蚊子建設，台北捷運拿了6700億補助就不會，南部才拿1千億就變成蚊子建設」，難道政府只要顧台北，中南部都不用顧？

對此，陳其邁今天受訪時解釋說，他是就事論事，也不是特別針對個人，確實蔣萬安市長當年在立院擔任國民黨幹部，所謂對南部、中部的偏見，這是他們的主流意見，「他們為什麼要丟麵粉、丟水球，來反對高雄的建設」。

陳其邁認為，這些建設對高雄幫助都非常大，比如說伏流水、再生水，幫高雄度過百年大旱，更不用提南部的軌道建設，他們（國民黨）其實對高雄，或中南部充滿偏見，這些預算建設對高雄來講，都非常重要。

陳其邁強調區域的均衡發展，過去長期重北輕南，是大家都很清楚的事情，「輪到南部、中部發展，整個國家呈現均衡發展的戰略時，國民黨卻仍在反對」，他不希望有為反對而反對的政黨，或整個發展路線，是站在台北角度看國家的發展，這對高雄不利。

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