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徐耀昌臉書引議論 鍾東錦：大家心情一樣為地方及國家好

徐耀昌臉書引議論，苗栗縣長鍾東錦受訪表示，大家心情一樣為地方及國家好。（民眾提供）

徐耀昌臉書引議論，苗栗縣長鍾東錦受訪表示，大家心情一樣為地方及國家好。（民眾提供）

2024/01/11 11:00

〔記者張勳騰／苗栗報導〕選戰到了決戰關頭，前苗栗縣長徐耀昌也選擇「誠實面對自己」，昨晚在臉書道出他對國民黨的失望，並表示，當年在財政困窘下「對苗栗這塊土地伸出援手的，竟是我一路來對抗的民進黨政府」，徐的臉書言論引發議論。

對此，苗栗縣長鍾東錦今（11日）回應，前縣長徐耀昌是他的好大哥，當然每個人從政過程中，難免有一些委曲及高興，但大家應該成為中華民國派，一起相忍為國，他認為大家都是一樣的心情，為地方、為國家更好。

國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰則表示，希望前縣長徐耀昌能不計榮辱，在中華民國派的前面一起為中華民國而努力，13日一起投「侯康配」。

徐耀昌昨晚在臉書寫道：「看淡政治，跨越政黨的界線，今天，我想誠實的面對自己。」回憶他剛就任苗栗縣長時，縣府財政困窘，他北上行政院向當時執政的國民黨中央政府求助，未料遭同黨執政的行政院長官以一句冰冷的客語「我又不是做仲介的」回絕。

徐耀昌表示，最後對苗栗這塊土地伸出援手的，竟是他一路來對抗的民進黨政府，時任行政院長的蘇貞昌經常在下鄉時發現問題，便大筆一揮，讓苗栗縣原本籌措困難的建設經費得以延續，也免除多數重大建設的配合款。

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