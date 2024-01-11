徐耀昌突發文肯定民進黨 昔日對手楊長鎮：真的是他心裡的話！

曾與徐耀昌打對台競選立委的客委會主委楊長鎮表達對徐耀昌願意跨越黨派感謝民進黨伸援一事表達敬意。（資料照）

2024/01/11 00:28

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕先前因力挺鴻海集團創辦人郭台銘選總統遭國民黨黨紀處分，憤而退黨並沉寂多時的前苗栗縣長徐耀昌，週三（10日）晚間突發長文傾訴對藍營的失望灰心，並直言苗栗縣過去財政困窘，藍營執政時卻冷漠以待，是民進黨上台後伸出援手才慢慢改善，引發外界熱議。對此，曾與徐耀昌打對台競選立委的客委會主委楊長鎮表達對徐耀昌願意跨越黨派感謝民進黨伸援一事表達敬意。

徐耀昌10日間突然透過臉書發文憶起自己剛接任苗栗縣長的往事，直言當時苗栗縣府財政困窘，遇上天災時向當時執政的國民黨政府求助，卻被冷冷打槍，令他失望不已，內心不由得浮現出「苗栗人這麼相信黨，為什麼最終的結果，藍天執政下的土地會如此貧瘠？」的想法。直到政黨輪替，蔡英文總統上任，終於對苗栗這塊土地伸出援手，為此他向綠營表示感謝與肯定。

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徐耀昌的長文曝光後隨即掀起熱烈討論，楊長鎮也在臉書發文表示，「我曾經跟徐耀昌縣長對戰過立委，戰況也算激烈最後鄉親支持了他，我只能尊重。我在客委會副主委與主委任內，自然跟客家大縣首長有許多公開互動機會。幾乎每一次，徐耀昌縣長都不厭其煩地公開肯定與感謝執政黨施政不分黨派相挺苗栗。所以，對他這次的發言，我不太感覺意外，因為這真的是他長期心裡的話。」

他接著說：「但比較意外的是，苗栗政壇一般鄉愿，他原可以不問世事當個人人好， 但最後還是選擇了明心告白。我相信對一個數十年風浪江湖老的政治人物來說，這是他對家鄉最後的真誠關切。對這點我也應表達敬意。」

另外，徐耀昌的貼文中感慨「有些人的年少無知可以被原諒、被檢視，但有些人卻不行，因為他們的背景太過沉重，無論放在過去或未來，都很致命」，楊長鎮認為是在影射國民黨苗栗縣第二選區立委候選人、近期身陷黑賭毒的邱鎮軍，「還好，我們有個曾玟學 ！阿學牯，加油！」

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