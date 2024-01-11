發文曝與民進黨合作原因 曾玟學發現徐耀昌這段話影射邱鎮軍

曾玟學（右）10日深夜發文透露這次立委選戰與民進黨合作的原因。（資料照）

2024/01/11 01:06

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前苗栗縣長徐耀昌為郭台銘站台，被國民黨開除黨籍，沉寂多時後，週三（10日）晚間突發文傾訴對藍營的失望，更坦言苗栗縣過去財政困窘，其實都是他一直以來對抗的民進黨政府不分黨派幫助才慢慢改善，引發熱議。苗栗縣第二選區無黨籍立委候選人曾玟學同天深夜也發文透露為何選擇和民進黨合作，「因為苗栗遇到最困難的時刻，是蔡英文總統對苗栗伸援」。

曾玟學10日深夜在臉書發文說，選戰剩下最後48小時，他內心有些話想跟苗栗鄉親訴說：「投入立委選舉以來，許多鄉親常常不解地問我，為何這次選擇和民進黨合作？我的答案很簡單，即便是對於國民黨長期執政的苗栗縣，民進黨政府並沒有因為政黨之別吝於投入資源。相反的，在苗栗遇到最困難的時刻，是蔡英文總統對苗栗伸出援手。除了讓苗栗渡過難關、維繫基本的財政狀況外，也讓苗栗的運作得以延續，更有許多全額補助的重大建設，讓苗栗的發展不致於陷入停滯。因此，我認為從苗栗的未來發展，以及對於國家的願景與想像，民進黨都是對苗栗更好的那個選擇。這也是賴清德邀請我加入民主大聯盟，為苗栗拚一次時，我義無反顧的原因。」

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他接著寫道：「民進黨政府對於苗栗的照顧，並非我個人的幻想。苗栗前後任縣長徐耀昌、鍾東錦都曾公開讚許過蔡英文總統對於苗栗財政和基礎建設的大力援助。在人民的需求以及地方的困境前，政治立場不該是首要考量。看到徐耀昌前縣長發了一篇長文，講述著他在苗栗縣長任內因為財政困窘，向當時還是國民黨執政的中央政府求救。除了一句冰冷的嘲諷以外，什麼幫助都沒有獲得。直到蔡英文總統上任後，才開始著手改善苗栗的財政狀況。尤其是蘇貞昌院長任內，更是大力協助苗栗的建設發展。從徐前縣長的字裡行間，看得出深深的無奈。」

曾玟學說，苗栗鄉親長久以來堅定支持著國民黨，但是國民黨拿什麼回應苗栗鄉親？徐前縣長本該享有清閒的退休生活，為何還要投入立委初選？國民黨在苗栗經營了這麼久，為什麼最後向苗栗鄉親推薦了一個這樣的人？

曾玟學引述徐耀昌的發文，「苗栗的每一寸土地，每一個將為故鄉掌起大旗的人，我都瞭若指掌。也因此我投入立委初選，是因希望故鄉能有一個清直、真誠的藍營代議士。我了解這塊土地上每個人的故事與歷史，有些人的年少無知可以被原諒、被檢視，但有些人卻不行，因為他們的背景太過沉重，無論放在過去或未來，都很致命」。他說，徐前縣長這一段話真的太沉重，而我和徐前縣長面對同一個對手，感觸自然更加深刻。這段文字所寫的人，就是邱鎮軍。

曾玟學說，「在徐耀昌參與初選時，我本以為彼此會成為對手，但期待改變的苗栗鄉親們，給了看似清新且更年輕的邱鎮軍機會。殊不知，邱鎮軍的過往，牽涉著『毒、賭、統、黑』等各項爭議，更曾圍毆警察、論文抄襲，或許還有更多致命的過去，是我們所不知，而徐縣長也不願說出口的。許多苗栗鄉親，是長期的國民黨支持者，或許和我在許多價值和立場上都不同，但我想，在黨派的立場前，對於更好的苗栗之追求和期盼，都是相同的。」

曾玟學最後喊話：「我始終希望鄉親能夠理解，這場選舉已經無關黨派和意識型態，而是是非黑白，以及對苗栗未來的選擇。那個本該屬於苗栗人，讓苗栗人自信昂首的未來。我曾說過，只要是對苗栗未來有所願景和想像的人，我們得出的答案也會一樣。今晚徐前縣長站在窗台上，想必也能聽見我們在運動公園的聲音，聽見苗栗人希望改變的聲音。苗栗的鄉親們，這次不需要含淚投票。作為苗栗鄉親親手栽培的民意代表，我選擇苗栗當作我的未來，請你們相信我，讓我和苗栗人一起創造苗栗的新未來。改變的風，已經吹起，苗栗將迎來屬於自己的光榮歷史時刻。」

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