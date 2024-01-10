對國民黨只有灰心！徐耀昌突喊話郭董： 別再為這個黨流任何淚！

徐耀昌10日晚間突然發出千字文抒發自己對國民黨的看法。（資料照）

2024/01/10 23:24

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕先前因力挺鴻海集團創辦人郭台銘選總統遭國民黨黨紀處分，憤而退黨並沉寂多時的前苗栗縣長徐耀昌，今天（10日）晚間突然透過臉書發布千字長文，直言自己已對藍營這百年大黨感到灰心，並隔空向宣稱為「成全大局」而退出總統大選的郭台銘喊話，「不要再為這個黨流任何一滴淚，他們不值得，在你付出滿腔熱血之後，卻成為了他們消費利用的棄子」。

徐耀昌今晚透過臉書發文表示，退出國民黨這段時間，他已看淡政治，今天他想跨越政黨的界線「誠實面對自己」，「這些日子來拒絕記者的採訪，不回應眾多老朋友的疑問，選擇沉默，是因不願做一個只問顏色，卻不問人民福祉的政客。」

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他回憶起自己剛就任苗栗縣長時發生颱風，「迫於財政的困窘，我帶著苗縣府各局處同仁，北上行政院，向當時執政的國民黨政府求助。苗栗縣財政處於腦死狀態的當下，我們統計了縣內的公有土地以及各項資源，嘗試找出任何可能改善或減緩苗栗財政惡化的方法。而苗栗從來是藍營的鐵票區，我天真的以為黨的援助，可以讓苗栗鄉親，看見通往美好未來的微小希望。」

沒想到同黨執政的行政院竟冷冷地丟下一句「我又不是做仲介的！」打槍苗栗的求援，徐耀昌失望表示，「我當時兩手空空走出行政院大門，不敢回頭探望隨行的局處首長們，我怕一旦回頭，這無處宣洩的委屈與屈辱，會無所遁形的嶄露在下屬面前。那天的風雨我依稀記得，也是我咬牙扛下縣庫赤字的開始，從中央到地方的冷漠，我點滴在心。沒有人願意投苗縣府的標案，怕領不到錢；府內訂便當都必須一手交錢，一手接過飯菜，連團膳業者都認為苗縣府開伙的錢都付不起，因此不能採用月結請款的方式，這些畫面就像紋身一樣烙印在我的心裡，直到現在。」

徐耀昌感慨：「當時我心想，『苗栗人這麼相信黨，為什麼最終的結果，藍天執政下的土地會如此貧瘠？』我不是動搖，只是灰心、痛心、不忍心。百年政黨需要大破大立，需要為改革前行的新藍營時代找出一線生機，郭董義無反顧的投入這一局，但他受的委屈與質疑，比我更甚。他太過真誠，太過相信一群只為私我卻罔顧中華民國前途的政客，政治的虛假與黑暗，讓他再不願回頭看望這片生長於斯的土地，不願再碰觸這醜陋骯髒的2024大局。」

徐耀昌接著直言，國民黨不幫力挺自己的苗栗人，反倒是他一路來對抗的民進黨政府對苗栗這塊土地伸出援手，「誠實的說，苗栗財政的轉危為安，有極大一部分原因，是來自於綠營執政下的鼎力支持。例如時任行政院長的蘇貞昌，經常是在下鄉時發現問題，便大筆一揮，讓本縣原本籌措困難的建設經費，得以延續；而為本縣發展不致陷入停滯，免除多數重大建設的配合款，更讓苗栗有了新北橫、中港溪外環道、乃至於聯大路的拓建等，讓本縣的孩子有一條安全上學的路。」

徐耀昌隔空向去年11月24日宣布退出大選，表示要成全政黨輪替大局的郭台銘喊話：「台銘兄，不要再為這個黨流任何一滴淚，他們不值得，在你付出滿腔熱血之後，卻成為了他們消費利用的棄子。」他也向苗栗人表示，「委屈了，含淚投票的鄉親父老們，苗栗的每一寸土地，每一個將為故鄉掌起大旗的人，我都瞭若指掌。也因此我投入立委初選，是因希望故鄉能有一個清直、真誠的藍營代議士。我了解這塊土地上每個人的故事與歷史，有些人的年少無知可以被原諒、被檢視，但有些人卻不行，因為他們的背景太過沉重，無論放在過去或未來，都很致命。」

最後他說：「為黨販售靈魂還是成為藍營口中的罪人，為故鄉計，我選擇誠實。掌聲還是噓聲，淡然化之，我是徐耀昌，一個居住在苗栗縣六十餘年的老縣民，我相信民主，相信每個苗栗縣民的選擇，我更相信誠實與對故鄉的愛，會讓我能把這些日子來的所有疑問，交代清楚。」

事實上，徐耀昌並不是唯一一個道出民進黨才有真正幫助苗栗這個事實的人。苗栗縣長鍾東錦去年得知徐耀昌退黨後就坦言，苗栗這片土地一直都被中央忽視，是蔡英文總統上任後，苗栗財政開始有中央協助才漸漸改善。

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