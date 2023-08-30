國民黨考紀會發文地方 禁為非黨籍參選人助選、連署、參與活動

國民黨中央考紀會今日上午已經正式發文給各地方黨部，要求各單位嚴格防範黨員，有為非黨籍參選人助選、助勢、連署、參與活動，或其他一切與黨中央決議相左的行為。（資料照）

2023/08/30 15:31

〔記者施曉光／台北報導〕因應前鴻海董董事長郭台銘昨已正式宣布參選總統，國民黨中央考紀會今日上午已經正式發文給各地方黨部，要求各單位嚴格防範黨員，有為非黨籍參選人助選、助勢、連署、參與活動，或其他一切與黨中央決議相左的行為，若有人違紀，應切實蒐證並按照黨章、黨紀處分規定，啟動黨紀懲處規定。

國民黨考紀會主委黃怡騰指出，中央考紀會在公文中重申7月23日全代會已經決議通過提名新北市長侯友宜為總統參選人，依照黨章規定，所有黨員都必須遵守黨的決策與決議，一致支持侯友宜，並嚴格防範包括為非黨籍總統參選人助選、助勢、連署、參與活動以及其他一切與國民黨決議相左的行為，並要求所有黨部針對轄區內所屬黨員、參政同志以及參選人轉達黨中央上述要求。

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黃怡騰表示，現在總統選舉已經正式進入競選階段，國民黨唯有嚴明紀律，才能達到團結一切可以團結的力量，爭取勝選，因此今天發文各地黨部，就是要求轉達黨中央重申黨紀與決心。

對於仍有部分黨員及中常委幫忙郭台銘，黃怡騰說，今天是一個重要關口，因為有競爭關係的參選人（郭台銘）已於28日宣布獨立參選，這是一個政治立場的宣示，此後郭台銘的所有活動都是競選行為，當然就會構成對國民黨總統參選人的相對競爭狀況，此後再也沒有所謂郭台銘要不要參選，或何時宣布參選的問題，不再有任何模糊空間，國民黨一定要貫徹黨紀。

媒體追問，如果黨員是參加郭台銘的「喝咖啡」活動，是否算是違紀？黃怡騰表示，考紀會不會以文害義，會根據具體案情與活動狀況來做判斷，必須以個案方式認定，個案處理時該給黨員講話、辨明申訴的機會，都會完整提供。

對於挺郭並於日前喊出下架國民黨後，宣布退黨的前苗栗縣長徐耀昌，黃怡騰指出，任何黨員入黨後若要退出，還是要經一定程序，在程序沒有完備之前，仍算是黨員，如果當事人發生違反黨紀懲處事件，不會因為聲明退黨，其黨紀案件就消失，考紀會仍會把徐耀昌相關黨紀案件列入近期中央考紀會議程當中，去年苗栗縣黨部建請撤銷徐耀昌黨籍案也將一併處理。

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