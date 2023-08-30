為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國民黨考紀會發文地方 禁為非黨籍參選人助選、連署、參與活動

國民黨中央考紀會今日上午已經正式發文給各地方黨部，要求各單位嚴格防範黨員，有為非黨籍參選人助選、助勢、連署、參與活動，或其他一切與黨中央決議相左的行為。（資料照）

國民黨中央考紀會今日上午已經正式發文給各地方黨部，要求各單位嚴格防範黨員，有為非黨籍參選人助選、助勢、連署、參與活動，或其他一切與黨中央決議相左的行為。（資料照）

2023/08/30 15:31

〔記者施曉光／台北報導〕因應前鴻海董董事長郭台銘昨已正式宣布參選總統，國民黨中央考紀會今日上午已經正式發文給各地方黨部，要求各單位嚴格防範黨員，有為非黨籍參選人助選、助勢、連署、參與活動，或其他一切與黨中央決議相左的行為，若有人違紀，應切實蒐證並按照黨章、黨紀處分規定，啟動黨紀懲處規定。

國民黨考紀會主委黃怡騰指出，中央考紀會在公文中重申7月23日全代會已經決議通過提名新北市長侯友宜為總統參選人，依照黨章規定，所有黨員都必須遵守黨的決策與決議，一致支持侯友宜，並嚴格防範包括為非黨籍總統參選人助選、助勢、連署、參與活動以及其他一切與國民黨決議相左的行為，並要求所有黨部針對轄區內所屬黨員、參政同志以及參選人轉達黨中央上述要求。

黃怡騰表示，現在總統選舉已經正式進入競選階段，國民黨唯有嚴明紀律，才能達到團結一切可以團結的力量，爭取勝選，因此今天發文各地黨部，就是要求轉達黨中央重申黨紀與決心。

對於仍有部分黨員及中常委幫忙郭台銘，黃怡騰說，今天是一個重要關口，因為有競爭關係的參選人（郭台銘）已於28日宣布獨立參選，這是一個政治立場的宣示，此後郭台銘的所有活動都是競選行為，當然就會構成對國民黨總統參選人的相對競爭狀況，此後再也沒有所謂郭台銘要不要參選，或何時宣布參選的問題，不再有任何模糊空間，國民黨一定要貫徹黨紀。

媒體追問，如果黨員是參加郭台銘的「喝咖啡」活動，是否算是違紀？黃怡騰表示，考紀會不會以文害義，會根據具體案情與活動狀況來做判斷，必須以個案方式認定，個案處理時該給黨員講話、辨明申訴的機會，都會完整提供。

對於挺郭並於日前喊出下架國民黨後，宣布退黨的前苗栗縣長徐耀昌，黃怡騰指出，任何黨員入黨後若要退出，還是要經一定程序，在程序沒有完備之前，仍算是黨員，如果當事人發生違反黨紀懲處事件，不會因為聲明退黨，其黨紀案件就消失，考紀會仍會把徐耀昌相關黨紀案件列入近期中央考紀會議程當中，去年苗栗縣黨部建請撤銷徐耀昌黨籍案也將一併處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
郭台銘會面提「讓大哥先做4年｣？侯友宜：請郭董對外說明
2023/08/30 15:20

郭台銘會面提「讓大哥先做4年｣？侯友宜：請郭董對外說明
曾銘宗批郭台銘：連鴻海權利都不能確保 談什麼和平穩定
2023/08/30 13:33

曾銘宗批郭台銘：連鴻海權利都不能確保 談什麼和平穩定

謝京穎靠一招10天甩油6公斤！
郭侯柯「咖啡之約」能否成行？ 謝國樑：在野黨不合作什麼都沒有
2023/08/30 13:04

郭侯柯「咖啡之約」能否成行？ 謝國樑：在野黨不合作什麼都沒有
連勝文：郭台銘要求「郭上侯下」 不給彈性無法談
2023/08/30 12:59

連勝文：郭台銘要求「郭上侯下」 不給彈性無法談

看完想二刷！Disney+國家地理必收片單
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播