曾銘宗批郭台銘：連鴻海權利都不能確保 談什麼和平穩定

曾銘宗（右）說，郭台銘連鴻海一間公司的權利都沒辦法確保，還談什麼確保中華民國的和平穩定。（記者田裕華攝）

2023/08/30 13:33

〔記者林欣漢／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘28日宣布參選2024年總統，還稱參選是為了整合在野，立法院國民黨團總召曾銘宗今天表示，郭台銘在週一的參選記者會上回應記者提問「假設中共沒收鴻海的財產」時表示，「Yes, Please do it」！但郭連鴻海一間公司的權利都沒辦法確保，還談什麼確保中華民國的和平穩定。

曾銘宗說，郭台銘想競選中華民國的總統，希望承擔更多的責任，但連鴻海一間公司的權利都沒辦法確保，還談什麼確保中華民國的和平穩定。其次，翻開鴻海的十大股東，郭台銘的股份只有12.87%，股東人數高達86萬人，郭只有考慮他個人，沒有考慮其他86萬股東的權益，「做什麼國家領導人，談什麼兩岸穩定，談什麼國家重大利益。」

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商業周刊日前在臉書評點各黨總統參選人的科技產業政見，唯獨國民黨總統參選人侯友宜沒有內容，商周小編還附註「⋯⋯」、「我們努力了」，引起討論；曾銘宗今天受訪時表示，自己是長期訂戶，「從今天起，我退訂商業週刊」，並氣得3度說：「我退訂」！

曾銘宗表示，商業周刊是國內非常好的一家專業雜誌，卻自己葬送信任度，「從今天起，我退訂商業週刊」，「我是長期訂戶，從今天起，我退訂商業週刊。」他強調，商業周刊是一家非常好、也非常專業的專業周刊，竟然涉入朝野政黨攻防，「我等一下就退掉商業周刊」。

另外，民眾黨總統參選人柯文哲夫人陳佩琪昨提到，她與柯文哲聊到退休計畫時，柯談到「總統府裡好像有醫務室，我當選後妳可以申請去那邊當醫師」。對此，曾銘宗表示，基本上會有利益衝突的問題，當年馬英九當選總統後，夫人周美青請辭兆豐銀行法務處長一職，國民黨都做這樣好的處理，而且當時民進黨也在要求周美青要離職，這個例子可以給他們做參考，尊重陳佩琪的發言。

立法院國民黨團書記長謝衣鳯也說，她認為陳佩琪的發言是為了幫柯文哲競選新聞的熱度，不予參考，畢竟公家機關任用不能在三等親內，所以這是不存在的話題。

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