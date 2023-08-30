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連勝文：郭台銘要求「郭上侯下」 不給彈性無法談

鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統，國民黨副主席連勝文昨天說，他受黨主席朱立倫指派，在3星期前曾與郭台銘溝通，但郭台銘要求「郭上侯下」，不給彈性，所以無法談。圖為郭台銘和侯友宜先前同框出席活動情形。（資料照）

鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統，國民黨副主席連勝文昨天說，他受黨主席朱立倫指派，在3星期前曾與郭台銘溝通，但郭台銘要求「郭上侯下」，不給彈性，所以無法談。圖為郭台銘和侯友宜先前同框出席活動情形。（資料照）

2023/08/30 12:59

〔中央社〕鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統，國民黨副主席連勝文昨天說，他受黨主席朱立倫指派，在3星期前曾與郭台銘溝通，但郭台銘要求「郭上侯下」，不給彈性，所以無法談。

郭台銘28日宣布參選總統，連勝文昨天接受廣播節目專訪時向郭台銘喊話，不希望看到郭台銘因錯誤的抉擇，在錯誤的道路上愈走愈遠。郭台銘需要近29萬份連署書，才能獲取獨立參選資格，全台縣市連署需要挨家挨戶，一般人沒有大規模資源，無法做到。

連勝文說，他受朱立倫指派，在3星期前曾與郭台銘有交流，獲得答案卻是「郭上侯下」；他認為，雙方需要彈性才能談下去，郭台銘就是不給彈性，所以無法談。他強調，國民黨不會退讓，國民黨總統參選人侯友宜是經過正當程序選出來，也不會因為郭台銘有錢、霸氣就否定黨內程序正義。

連勝文指出，大部分人希望在野整合，但並非由郭台銘當頭。

至於是否促成國民黨與民眾黨間的默契，將郭台銘邊緣化，連勝文說，國民黨秉持開放態度，樂意與其他志同道合人士，為維護和平、保護下一代努力，無論是對民眾黨總統參選人柯文哲或黨內人士，他都希望大家能保留多一點彈性。

連勝文表示，國民黨和民眾黨可以心平氣和談，由於雙北生活圈，過去柯文哲、侯友宜已有很多合作機會；他預測選後立院3黨不過半，或國民黨與民眾黨席次加起來過半，在野陣營需要合作才能推動法案。

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