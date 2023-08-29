商周發文反思總統參選人政見 網一看「侯友宜⋯⋯」笑翻

商周今日在臉書發文介紹4位總統參選人的科技發展政見與反思，不過國民黨參選人侯友宜部分，卻「簡單帶過」。（記者塗建榮攝）

2023/08/29 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕台灣將在明年1月13日迎來第16任總統、副總統選舉，而各陣營候選人這期間也陸續提出經濟政策。商業周刊今日整理了4位總統參選人在科技發展方面的部分政見與反思並PO文說明，而其中國民黨參選人侯友宜的部分引人發噱，原來侯的政見一片空白，至於反思留白，商周小編以一句「我們努力了」幽默帶過。許多網友看完之後，紛紛留言讚賞「文章有梗」、「小編好有才」。

商業周刊在臉書發文指出，民進黨參選人賴清德曾表示：「台灣沒有兩難，台積電也不會有兩難。台積電會留在台灣繼續茁壯、繁榮發展，這是政府對台積電以及台灣經濟的承諾，也是台灣對世界發展的承諾；政府也會穩健提供水電、土地和人才，替企業建造更好的投資環境。」

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商周則認為，「為了2奈米、先進製程的代價，是台灣的山禿了、客家村沒了，蓋廠還蓋在斷層旁。要穩固晶圓實力，用水、缺電問題明擺在眼前。台灣也有閒置的產業用地，卻走剷山這條路、不怕地震與水土流失，這真的是我們要的永續經營嗎？」

民眾黨總統參選人柯文哲方面，他的政見為：「台灣的經濟已經沒有人口紅利，產業應當要轉型，而未來20年要努力發展的，就是搭上『人工智慧』（AI）列車。」

商周指出，若要搭上AI列車也有其代價，「桃園老街溪已首當其衝，當蘋果供應鏈和AI業進駐，排進河裡的污染物改變了，不只是超標的銅（傷害人體肝臟和中樞神經），還有氨氮廢水（導致河中生物死亡、影響生態鏈），甚至有重金屬銦、鎵的污染。」

無黨籍參選人郭台銘的部分，他提出的政見是「把關渡平原打造成AI科技谷」。不過商周點出，「台灣欠缺國土規劃，造成「工廠旁邊是稻田、而河川流的，卻是工業放流水」的荒謬景象。山坡地、農地，應該在國土計畫的架構下好好規劃使用。未考慮關渡平原是否有環境永續考量、空喊口號而沒有實質政策引導，這是帶頭在內耗、掀另一波土地浩劫？」

針對上述3位候選人的科技發展政見，商周都有提出相對應的反思，但在國民黨參選人侯友宜的部分，政見卻是一片空白，而反思部分商周小編則以一句「我們努力了」幽默帶過。

這篇文章發布後迄今已獲得逾1萬讚、2555次分享以及逾900則留言。不少網友認為侯友移政見的部分相當有趣，有些人留言讚賞「本月最猛小編」、「這個可以加薪一下」，也有網友跟著開酸：「這個撰稿記者有花心思仔細聽侯友宜每一句論述，功課做足，非常認真。」

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