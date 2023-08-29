侯友宜開競選支票 喊推動收購老舊漁船、開放中國漁工

國民黨總統參選人侯友宜今天到基隆區漁會座談，侯友宜說，他若當選總統，將推動收購老舊漁船、開放中國漁工，補助八斗子漁港凸堤碼頭興建，加強檢驗漁獲，若有日本核廢水汙染，政府必須保證收購。（記者俞肇福攝）

2023/08/29 19:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天下午到基隆區漁會拜訪，與基隆區漁會理監事座談，侯友宜表示，他如果有機會當選總統，推動收購老舊漁船、開放中國漁工，請漁業署編列預算修繕八斗子凸堤碼頭；至於日本排放核廢水，他要求未來漁民捕撈漁獲，要以最嚴格食安標準加強檢驗，確保人民安全，如果檢驗漁獲有問題，政府必須保證收購，不要讓漁民損失。

侯友宜今天下午在基隆市長謝國樑、國民黨基隆市立委參選人林沛祥與基隆區漁會理事長簡建輝、總幹事陳文欽陪同下，與基隆區漁會理監事座談。民眾黨總統參選人柯文哲、民進黨總統參選人賴清德都已經拜訪基隆區漁會幹部，侯友宜是第3位拜訪基隆區漁會的總統參選人。

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基隆區漁會代表黃志強表示，過去政府曾經收購老舊漁船，不過這十多年都未曾再收購，目前漁民年邁、很多船老舊，建議漁業署是否能夠重新再度推動。

林沛祥表示，八斗子漁港不只是基隆漁民的漁港，也是鄰近新北市漁船及宜蘭漁船的漁港，但是漁民期待政府興建凸堤碼頭，保護漁民財產生命安全，卻遲遲未獲中央關愛眼神，請侯友宜未來當選，要為人民解決。

簡建輝表示，非常感謝謝國樑市長對漁民的照顧，與基隆區漁會的支持，市政府要給基隆區漁會500萬元預算，明年在基隆來辦理全國漁民節；侯友宜說，500萬元對基隆市政府來說十分不容易，也可看見謝國樑對漁民的重視。

國民黨總統參選人侯友宜今天下午到基隆區漁會座談，侯友宜開出競選支票，允諾當選總統落實照顧漁民權益。（記者俞肇福攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天到基隆區漁會座談，基隆區漁會理事黃志強建議，要求漁業署重新恢復收購老舊漁船，獲得侯友宜力挺。（記者俞肇福攝）

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