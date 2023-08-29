侯友宜支持度剩13％遭質疑 游盈隆批藍營「不反省情勢」

台灣民意基金會董事長游盈隆29日舉行「2024總統大選的最新發展：兼回應各方疑惑」記者會。（記者劉信德攝）

2023/08/29 16:22

〔記者吳書緯／台北報導〕台灣民意基金會21日發表總統大選民調，國民黨總統參選人侯友宜支持度僅剩13.6%，國民黨連日質疑民調公信力。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今指出，侯友宜支持度自去年12月後開始連續4次崩跌，是他從1996年開始研究總統民調後首見，侯陣營不去看支持率低的原因、不反省情勢，反而質疑民調有問題，「這像是在打仗嗎？」

台灣民意基金會上週公佈總統大選民調，民進黨總統參選人賴清德支持度來到43.4%，侯友宜支持度暫下滑至13.6％，侯友宜競選辦公室今開記者會，質疑民調題目有「引導式」之嫌，為民進黨總統參選人賴清德提升表態意願、產生預示效果，對於該份民調的公信力打上問號。

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針對國民黨連日質疑民調數據，台灣民意基金會今天下午在台大校友會館舉行「2024總統大選的最新發展：兼回應各方疑惑」記者會，游盈隆親上火線釋疑並回應外界提問。

針對民調題目引導式的質疑，游盈隆指出，國民黨指出民調前3題有「引導式」之嫌，包括賴清德訪美、拜登對台提供軍事援助、麻生訪台指台灣應做好打仗覺悟，但在「賴清德訪美」的回答上，僅有5成5的人對賴清德敦睦邦交有信心，3成回答無信心。

至於「拜登對台提供軍事援助」這題，游盈隆說，這段期間「疑美論」在台灣佔據主導地位，設計題目時甚至認為有可能民眾不歡迎美國軍援的比例比較高，卻被說成引導支持賴清德，讓他覺得很荒唐。

對於「麻生訪台指台灣應做好打仗覺悟」的題目，游盈隆說，麻生是日本政治家說出類似話語的第一人，而在台灣充斥的疑美論情況下，事前也無法知道民眾是否支持這個說法，「怎麼會引導到受訪者就會支持賴清德」。

游盈隆說，基金會去年12月做總統大選民調，侯友宜支持度來到38.7%聲勢正強、如日中天，但這之後歷經了4次崩跌，每次減少平均7％，他從1996年做總統大選民調研究後，「沒看過一個人的支持度崩跌成這樣」。

對此，游盈隆分析，台灣選民在2022年地方大選結束後，的確營造、醞釀了要政黨輪替的氣氛，「8年魔咒」看起來有客觀條件已經要浮現，但是一直發展到現在，有一些條件不成熟、沒有出現，目前看起來8年魔咒不會繼續下去，政黨輪替可能性越來越小，因為這一次總統選舉，在野陣營缺乏強而有力的候選人，再加上在野陣營持續內亂，自亂陣腳、自毀長城。

游盈隆說，當侯陣營問為何侯友宜支持度低，不去看自己支持度低的原因，也不去看候選人獲得提名後的表現，是否可圈可點、是否準備好要打總統大選勝仗，不去反省情勢，反而質疑樣本有問題，不覺得這很啼笑皆非？這像是打仗嗎？

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