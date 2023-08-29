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主張80歲長者請外籍看護工廢巴氏量表 侯友宜：當選後我來做

新北市長侯友宜29日參觀基隆市信義日間照顧中心，發表長照政策。（記者塗建榮攝）

新北市長侯友宜29日參觀基隆市信義日間照顧中心，發表長照政策。（記者塗建榮攝）

2023/08/29 15:57

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天在基隆提出「80歲長者廢除巴氏量表」政見，可以直接申請外籍看護工，他說，過去衛福部和勞動部你推我推，卡在那裡，當選總統「我來做」。

侯友宜今天到基隆信一路一家日間照顧中心參訪，還與長者一起做泡菜、聊天互動。

侯友宜致詞時提出80歲廢巴氏量表的政見，他說，1個家庭如果有失能長者要照顧，1個月花費要10萬元左右，如果不請看護，往往家中的女性就必需在家照顧失能長者，對家庭經濟造成負擔。

如果要請看護，就必要有巴氏量表審核機制，有些醫師不願意開，往往造成民眾與醫事人員的衝突。曾經有位80幾歲老奶奶因病重肺病，住進加護病房，要開巴氏量表要觀察6個月，誰來照顧？造成醫病關係衝突與民怨，因此必須重新評估巴氏量表。

他表示，過去勞動部說可以用簡易的方法評估巴氏量表，但衛福部主張巴氏量表應由醫生負責開，2部門沒協調好，你推我推卡在那裡，那就請他來做，他擔任總統後80歲以上長者廢除巴氏量表，直接申請外籍看護工。

此外，侯友宜認為看護移工與長照體系整合，推動長照專業人力與知識介入，提升照護品質，改善照顧者的健康。為避免影響本國勞工，就業安定基金直接補助雇主聘用本國看護，提高本國勞工就業競爭力，減輕家屬負擔。如此可以減輕家庭照顧者的壓力與負擔，讓女性重回職場，不必再為照顧家中長者而擔憂。

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