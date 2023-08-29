郭台銘拚連署參選總統 朱立倫：別讓民進黨放鞭炮、躺著選

國民黨主席朱立倫今（29日）赴宜蘭市昭應宮陪同立委參選人黃琤婷上香祈福。對於鴻海集團創辦人郭台銘連署參選總統，朱立倫呼籲團結，別讓民進黨躺著選。（記者蔡昀容攝）

2023/08/29 11:21

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨（28日）宣布以連署方式投入明年總統大選，國民黨主席朱立倫今（29日）出席宜蘭行程，他表示，堅持自我無法成就大局，不要再做任何親痛仇快的事情，在野陣營應團結努力，化解爭議，別讓民進黨放鞭炮、躺著選。

朱立倫今天陪同宜蘭立委參選人黃琤婷，到宜蘭市昭應宮媽祖廟上香，祈求選戰順利。

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外界好奇，國民黨總統參選人侯友宜與郭台銘，先前見面究竟談了什麼？朱立倫說，尊重當事人，不便講任何話，但他相信侯友宜一定秉持非常誠心的態度，希望整合大家團結，並強調，只要願意見面、願意聯繫，就是好事。至於郭侯明天會不會見面？朱表示不清楚。

郭台銘與民眾黨參選人柯文哲今晚見面，會不會擔心兩人整合？朱立倫認為，大家願意見面都是好事，國民黨與民眾黨之間還是有保持聯繫，並再次呼籲非綠陣營，不要做親痛仇快的事情，共同為主流民意下架民進黨，共同努力成就大局。

朱立倫表示，團結整合的過程，要小我小一點，大我大一點，若只堅持自我，是無法整合的，也沒辦法成就大局，「我們必須秉持這樣的態度，不要再做任何親痛仇快的事情」。

朱立倫說，民進黨昨晚已慶祝一整個晚上，大家也知道他們現在很開心，呼籲大家團結努力，化解爭議，團結一起，別讓民進黨放鞭炮、躺著選，「讓民進黨能趕快站起來和我們拚一場公平的選戰」。

朱立倫也重申，全黨一致堅定支持侯友宜，支持所有黨提名的候選人，黨紀清楚規範，黨中央也會嚴肅按照黨紀處理，呼籲黨內同志，唯有大家團結努力，勝利成功才會是國民黨的。

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