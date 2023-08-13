國民黨設斷點壓縮郭台銘參選路 曾銘宗：大家都不支持郭參選
2023/08/13 10:47
〔記者林欣漢／台北報導〕本報今天報導，為防範前鴻海董事長郭台銘布局獨立參選總統，國民黨除了在各縣市嚴密掌握郭陣營的動向，並要求親郭的地方派系設下「斷點」；立法院國民黨團總召曾銘宗今天受訪時表示，基本上大家都不支持郭獨立參選，也呼籲國民黨每一位立委參選人及從政同志，支持國民黨總統參選人侯友宜。
曾銘宗今天喊話，呼籲國民黨每一位立委參選人及從政同志，不要支持郭台銘獨立參選，他表示，有幾位議長提到，郭還未宣布獨立參選，所以有參與他的活動，但基本上大家都不支持郭獨立參選。
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曾銘宗表示，國民黨每一位立委參選人及從政同志，都要支持侯友宜，只要堅持到底，結合一切可以結合的個人和力量，一定可以打贏2024大選、立院過半。
另外，侯友宜昨在台南廟口開講，提及當年抓捕槍擊要犯陳進興的過程，「有臨場感哦，ㄅ一ㄤˋㄅ一ㄤˋ一下」，被質疑有「以陳進興比喻郭台銘」的意思；對此，曾銘宗今天澄清，這是綠營的故意操作，侯友宜是講過去的歷史，絕對沒有任何恐嚇的意思，是過去搶救相關事件的說明，絕對沒有針對特定人。