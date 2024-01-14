為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

擊退鍾小平守住中正萬華 吳沛憶卻擔憂：年輕世代對綠執政有疑慮

吳沛憶成功當選。（記者陳奕劭攝）

吳沛憶成功當選。（記者陳奕劭攝）

2024/01/14 01:08

〔記者陳奕劭／台北報導〕北市立委第五選區（中正、萬華）選舉結果出爐，民進黨立委候選人吳沛憶成功接棒現任立委林昶佐，也成為首位在第五選區勝出的民進黨籍人士，成功替執政黨守住「台北國門」選區、寫下歷史。但吳沛憶卻面色凝重說，年輕世代對民進黨長期執政有一定疑慮，未來會加倍努力回應質疑，爭取年輕人的認同。

成功在「三腳督」激戰區脫穎而出，吳沛憶受訪表示，未來沒有鐵票區的觀念，未來所有候選人參選要提出具體政見獲得認同；雖然藍營分裂，但她在中正區部分深藍地區也獲得勝利，感謝選民有勇氣支持她，承諾未來服務不分黨派。

于美人敗選後感嘆「鐵票讓政黨生鏽」，吳沛憶面色凝重說，雖然獲得勝利，但她明顯感受到社會有不同的想法、年輕世代對民進黨長期執政有一定疑慮，也希望理解他們的質疑。

她強調，她有政黨理念和立場，也會在競選過程清楚表態，不願為中間選票隱藏價值理念；她也承諾，中正、萬華選民送她進國會，未來服務優先、辯護價值，會加倍努力回應質疑，爭取年輕人的認同。

被問沒在感言感謝鍾小平。她回應，非常不認同造謠抹黑的行為，當天掛布條的行為更涉及違反選罷法；「選舉是一時的」，所有民意代表應該要為社會做出正確的教育示範。

吳沛憶拿紅榜。（記者陳奕劭攝）

吳沛憶拿紅榜。（記者陳奕劭攝）

吳沛憶受訪。（記者陳奕劭攝）

吳沛憶受訪。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
于美人宣布敗選 感謝中正萬華選民讓她學習這麼多
2024/01/13 21:52

于美人宣布敗選 感謝中正萬華選民讓她學習這麼多
議員轉戰、政治世家交棒 黃捷、陳冠廷等為國會注新血
2024/01/13 21:47

議員轉戰、政治世家交棒 黃捷、陳冠廷等為國會注新血

惠文學區「雲頂」 綠地、捷運、商圈一次到位
吳沛憶勝出與林昶佐鞠躬道謝 宣布競選所得作教育經費
2024/01/13 21:11

吳沛憶勝出與林昶佐鞠躬道謝 宣布競選所得作教育經費
北市第五選區 「小英栽培」民進黨吳沛憶自行宣布當選
2024/01/13 19:46

北市第五選區 「小英栽培」民進黨吳沛憶自行宣布當選
于美人宣布敗選！嘆「說實話選不上」 曝新動向
2024/01/13 19:12

于美人宣布敗選！嘆「說實話選不上」 曝新動向
政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播