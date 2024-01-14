擊退鍾小平守住中正萬華 吳沛憶卻擔憂：年輕世代對綠執政有疑慮

吳沛憶成功當選。（記者陳奕劭攝）

2024/01/14 01:08

〔記者陳奕劭／台北報導〕北市立委第五選區（中正、萬華）選舉結果出爐，民進黨立委候選人吳沛憶成功接棒現任立委林昶佐，也成為首位在第五選區勝出的民進黨籍人士，成功替執政黨守住「台北國門」選區、寫下歷史。但吳沛憶卻面色凝重說，年輕世代對民進黨長期執政有一定疑慮，未來會加倍努力回應質疑，爭取年輕人的認同。

成功在「三腳督」激戰區脫穎而出，吳沛憶受訪表示，未來沒有鐵票區的觀念，未來所有候選人參選要提出具體政見獲得認同；雖然藍營分裂，但她在中正區部分深藍地區也獲得勝利，感謝選民有勇氣支持她，承諾未來服務不分黨派。

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于美人敗選後感嘆「鐵票讓政黨生鏽」，吳沛憶面色凝重說，雖然獲得勝利，但她明顯感受到社會有不同的想法、年輕世代對民進黨長期執政有一定疑慮，也希望理解他們的質疑。

她強調，她有政黨理念和立場，也會在競選過程清楚表態，不願為中間選票隱藏價值理念；她也承諾，中正、萬華選民送她進國會，未來服務優先、辯護價值，會加倍努力回應質疑，爭取年輕人的認同。

被問沒在感言感謝鍾小平。她回應，非常不認同造謠抹黑的行為，當天掛布條的行為更涉及違反選罷法；「選舉是一時的」，所有民意代表應該要為社會做出正確的教育示範。

吳沛憶拿紅榜。（記者陳奕劭攝）

吳沛憶受訪。（記者陳奕劭攝）

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