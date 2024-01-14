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首頁　>　政治

車掃謝票 張廖萬堅︰尊重藍白合操作 未來繼續從政還要再思考

張廖萬堅（左）車掃謝票（記者蘇金鳳攝）

張廖萬堅（左）車掃謝票（記者蘇金鳳攝）

2024/01/14 13:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨第4選區立委張廖萬堅連任失利，今天進行車掃謝票，至於對手是新手卻為何當選？張廖萬堅受訪表示，第4選區中間游離票很多，因為此次總統選舉是三腳督，因柯文哲參選且對手操作藍白合，讓原本支持他的年輕人大量切割支持廖偉翔，雖是選舉策略各方面操作，但是尊重。

張廖萬堅雖選舉失利，但今天仍然向支持者車掃謝票，對於選情最後逆轉，他指出，這區中間遊離票多，總統大選又是三腳督，過去挺他的年輕人，因為柯文哲選總統，大量被切割，賴清票在此區的得票有領先但是卻未過半，絕大部份都跑到柯文哲，而他的對手操作藍白合，最後棄他保廖。

張廖萬堅表示，選前一個月各方面都支持穩定，在後端因此有藍白合重大變數，造成他最後未連任成功，這是對手的選舉策略各方面操作，他尊重，自己努力過都是珍貴，都會留下來。

至於未來會選什麼道路？張廖萬堅表示，26年從市議員到立委，每一張票及肯定他都珍惜，雖無法在立法院服務，但在不同路上只要讓台灣更好，會去思考，他已選九次，選舉歷練很豐富，但究竟要走政治路為台灣努力，還是政治以外選擇不同道路為台灣關心，還要沉澱思考一下。

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