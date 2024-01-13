張廖萬堅對自己有信心 廖偉翔帶幸運小物「媽媽」投票

張廖萬堅帶著妻子及兒子、女兒一同投票。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/13 11:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天是投票日，中市第4選區民進黨立委候選人張廖萬堅及國民黨的廖偉翔分別與家人一同前往投開票所投票；張廖萬堅表示，今天帶著妻子及女兒、兒子一起投票，持著平常心，但對自己有信心。而廖偉翔表示自己帶著幸運小物就是媽媽一起來投票，希望一切可以順利。

台中市天氣相當晴朗，各投開票所都湧入老老少少的投票民眾，非常踴躍，外界臆測投票率應該會提高。

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民進黨第四選區立委候選人張廖萬堅今天上午帶著妻子及在法國念研究所趕回來的女兒及首投族的兒子，全家一同投票。

張廖萬堅表示，現在是平常心，因為自己已是第9次參與選舉，前5次是市議員，加上這一次是4次立委，其中一次立委徵召落選。

張廖萬堅表示，政治人物就是平常要做最好準備，投票當天也要做最好的心理準備，當選能夠連任，感謝選民的支持，沒有連任就要檢討自己，但「我有信心」，7年多專業問政紮實服務，相信選民的選擇。

他並表示，兒子是2024總統大選首投族，現在年輕人很有想法，不是父母說支持誰就支持誰，尊重年輕人，要投給誰也不知道，而女兒在法國念研究所，兩三天前買機票回來投票。

張廖萬堅的兒子表示，這次選舉也不容易，呼籲年輕人珍惜手中一票，趕快去投票。

國民黨立委候選人廖偉翔今天則是與母親市議員黃馨慧一同投票，他表示，自己昨天睡得非常很好，因為前段時間非常努力，不到30秒就睡著，今天帶著自己的幸運小物就是他的媽媽來投票，希望一切可以順利。

廖偉翔帶著母親市議員黃馨慧一同投票。（記者蘇金鳳攝）

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