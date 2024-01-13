張廖萬堅連任失利：國民黨中市執政優勢推動藍白合

張廖萬堅宣佈敗選。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/13 20:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市立委第4選區跌破眼睛，政壇老將民進黨立委張廖萬堅在晚上近7點宣佈敗選，而廖偉翔則是在張廖萬堅宣佈敗選後，宣佈當選，強調到立法院會克盡職責，打詐除弊，推動建設爭取預算；張廖萬堅則表示，這次選舉國民黨有中市執政優勢及強力主導藍白合，且選區藍大於綠，但對此結果坦然面對。

台中市綠營選情大翻盤，連一開始被視為選情穩定的民進黨第4選區也失利，張廖萬堅為現任立委，但因大環境不利民進黨及柯文哲的效應，在此次連任之路失利，輸給新手、而且沒有任何政治經歷的新手廖偉翔。

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張廖萬堅在近7點宣佈敗選，現場的工作人員都忍不住掩面哭泣，他表示，這次雖選舉失利，但在教育文教體育努力還是不會消失，深深在民眾心中，因為受到台中市國民黨地方執政優勢，強力主導藍白合，造成局勢的最後階段逆轉，他個人覺得必須去面對和接受，本來這個選區選民結構是藍大於綠，經營的非常辛苦，雖專業問政且地方服務還是不敵選民結構及選舉策略，雖然很多人都不能接受，但是卻台灣自由民主可貴之處，個人坦然接受。

廖偉翔則是在張廖萬堅宣布敗選後才宣佈當選，他表示，感謝眾人的協助，但驕傲只到今天晚上，未來到立法院克盡職責，打詐除弊，推動建設爭取預算，只要福國利民，站在民意這邊，會跟其他立委進行法案會合作，唯一打造更美好的國家，讓人民更安居樂業。

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