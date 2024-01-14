林思銘謝票︰未來將探討總統實質過半民意修法可行性

順利連任的新竹縣第二選區立委林思銘，今天（14日）上午從競選總部出發展開謝票行程，他強調未來一定更加努力監督政府、專業問政、爭取經費服務新竹鄉親。（記者廖雪茹攝）

2024/01/14 10:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕順利連任的新竹縣第二選區立委林思銘，今天（14日）上午從競選總部出發展開謝票行程，他強調未來一定更加努力監督政府、專業問政、爭取經費服務新竹鄉親；林思銘也表示，總統當選人未獲實質過半民意、執政基礎易遭質疑，這個問題未來他跟立院同仁會深入加以探討。

林思銘團隊今早自竹北競總出發前受訪表示，面對全國高知名度的時代力量黨主席王婉諭加入競爭行列，以及民進黨提名的國立陽明交大助理教授曾聖凱，兩位都是可敬的對手，競爭十分激烈；投票結果，他獲得7萬6500多票，比四年前大幅成長約1萬8000票，得票率也增加約8.6%，顯示過去四年立委的表現及過去在地深耕，獲得新竹鄉親肯定。

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林思銘在謝票過程，一再感謝新竹鄉親的力挺支持，每一張選票都彌足珍貴，都是台灣再進步的動力，謝謝每一位選民為台灣民主盡了心力。

林思銘強調，競選期間提出的政見，未來一定努力兌現造福鄉親，也會全力配合新竹縣政府及鄉親的需求，在中央爭取經費，打造繁榮進步的新竹縣。

林思銘進一步說，昨晚宣布當選、發表感言後，他隨即前往國民黨新竹縣黨部，與縣長楊文科、黨部主委陳見賢與新科立委徐欣瑩交流這次總統大選結果的看法。四人一致認為，很多民意都反映，總統當選人如果沒有實質過半的民意基礎，未來在施政上容易出現問題，很多國家在總統選舉制度上，都採取第一輪若無人贏得過半民意，則由第一、第二名進入第二輪選舉的做法，台灣也可以探討這種制度的可行性。

對此，林思銘表示，他會與立法院的同僚們就此事展開討論，讓台灣未來能擁有實質民意過半的總統當家做主。

順利連任的林思銘（左1）表示，他與新縣長楊文科、科立委徐欣瑩及國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（左2起3人）交流總統大選結果，一致認為總統當選人未獲實質過半民意、執政基礎易遭質疑，這個問題未來他跟立院同仁會深入加以探討。 （林思銘團隊提供）

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