林思銘自行宣布當選甜吻愛妻 承諾兌現政見造福鄉親

國民黨新竹縣第二選區立委候選人林思銘自行宣布勝選，未來一定努力兌現政見，造福鄉親。（記者廖雪茹攝）

2024/01/13 21:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣第二選區立委候選人林思銘今晚7點25分自行宣布勝選，發表感言說，競選期間他提出的政見，未來一定努力兌現造福鄉親。他也感謝對手，只要對新竹鄉親有益的政見，他都會採納。最後，林思銘給妻子陳靜芳ㄧ個吻，感謝她的全力支持。

林思銘位於竹北市自強南路的競選總部，開票期間上百名支持者現場看開票，看到林思銘票數領先，持續拉大，開心分享喜悅。

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林思銘說，謝謝所有新竹鄉親的支持，謝謝新竹縣長楊文科帶領的競選總部所有夥伴的努力，謝謝黨部主委陳見賢及全部黨員的相挺，讓他順利連任立委。競選期間他提出的政見，未來一定努力兌現造福鄉親，也會全力配合新竹縣政府及鄉親的需求，在中央爭取經費，打造繁榮進步的新竹縣。

林思銘說，他以深耕基礎和政績感動人贏得這場勝利，因竹北市票數不若對手，坦言空戰部分弱了一點，竹北市大樓住戶尚未感受到他的服務能量，因此，未來他將加強對大樓居民的服務，希望未來他將在竹北市做更全方位的服務，讓市民知道林思銘是會做事肯做事的立委，感受到他有效率的服務。

他也要感謝選戰中的對手，有了他們的競爭，讓他未來對家鄉、鄉親的服務會更為周全，他也會好好檢視對手提出的政見，只要是對全國民眾有利、對新竹鄉親有益的，他也會採納，未來在立法院協助推動。

林思銘說，每一張選票都彌足珍貴，都是台灣再進步的動力，謝謝每一位選民為台灣民主盡了心力，大家一起加油，最後，他再一次謝謝新竹鄉親的支持，一張票一世情，謝謝大家。

林思銘當場給妻子陳靜芳ㄧ個吻，感謝她的全力支持。 （記者廖雪茹攝）

林思銘到竹北競選總部自行宣布勝選，受到支持者熱情歡迎。（記者廖雪茹攝）

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