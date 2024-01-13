轉戰竹縣立委落選 王婉諭︰第三勢力唯一獲第二名

轉戰竹縣立委的時代力量黨主席王婉諭今晚近8點自行宣布落選，但仍寫下歷史，第三勢力在藍綠夾殺中唯一獲第二名。（記者廖雪茹攝）

2024/01/13 21:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣向來藍大綠小，這次新竹縣立委第二選區除了藍綠選將，第三勢力時代力量黨主席王婉諭來勢洶洶，激化選情，今天開票後，王婉諭與對手林思銘呈現拉鋸戰，兩者票數逼近，但最後仍在晚間近8點仍自行宣布敗選，讓在競總的支持者不捨的呼喊「婉諭，加油！」

王婉諭今晚在竹北市競選服務處，與支持者一起觀看選票結果。剛開始開票時，王婉諭與國民黨林思銘就呈現拉鋸戰，支持者抱著希望有機會突圍，但約莫6點以後，林思銘開始逐步領先，也讓現場氣氛轉變。

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王婉諭表示，很抱歉沒有達成任務贏得勝選，但很感謝對手在此打了美好的一戰，也恭喜林思銘勝選，希望未來林能夠持續為竹縣努力，讓年輕的城市帶來改變。這一戰非常不容易，從她來到選區的每一天，都拚盡了全力，希望新竹縣的生活更好，但她再次說抱歉，努力不夠，最終未能贏得勝選。

王婉諭說，這次選舉她寫下了歷史，這次在藍綠夾殺的情況下，第三勢力唯一獲得第二名，也期望未來能繼續堅持不放棄，直到真正發生改變的一天，因為堅持才能看見希望，她也希望新竹縣找回榮耀，這個城市在基礎建設、生活都需要有人改變，希望林思銘繼續努力，時力也會在這裡持續耕耘。

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王婉諭今晚自行宣布敗選，竹北競總支持者不捨的呼喊「婉諭，加油！」（記者廖雪茹攝）

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