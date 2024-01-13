竹縣曾聖凱宣布敗選 感謝競選團隊、期盼保持熱情

民進黨新竹縣第二選區立委候選人曾聖凱，以學者素人投入選戰，雖然半年來一步一腳印，仍不敵兩位現任立委的強勢，在今（13日）晚自行宣布敗選，讓現場支持者不捨落淚。 （記者廖雪茹攝）

2024/01/13 22:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣向來是藍營的鐵票區，民進黨新竹縣第二選區立委候選人曾聖凱，以學者素人投入選戰，雖然半年來一步一腳印，仍不敵兩位現任立委的強勢，今（13日）晚7點40分，在民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方陪同下宣布敗選，讓現場支持者不捨落淚。

賴清德新竹縣競選總部總幹事鄭朝方說，新竹縣選民結構多元，詹紀緹和曾聖凱兩位新人候選人的條件都相當優秀，他們也相當努力，雖然沒有能夠當選，但也累積了一定的支持者，相信一步一步的深耕，一定有開花結果的一天，這一次只是一個開始。

請繼續往下閱讀...

曾聖凱表示，從民進黨徵召到提名參選約莫半年，180幾天，每一天他都盡心盡力兢兢業業的走訪地方，爭取選民的認同；兩位對手都是現任立委，林思銘委員過去長期耕耘地方，王婉諭以時力黨主席投入，對他而言，在兩位強大資源的夾殺下，極力爭取支持，也獲得許多鄉親認同他的觀點和理念，未來會繼續努力往前走，讓這塊土地變得更好。

曾聖凱與現場支持者一一握手致意，他說，感謝參選一路上的貴人，包括競選團隊，只有3、5位完全沒有政治經驗的工作人員，這樣素人團隊可以走到現場，他個人非常開心；再來他要感謝黨工職人員的全力支持，包括黨部主委鄭朝方和黨籍議員和竹北市民代表們，幫助他很多。戰爭永遠都是不對稱的，能走到今天的地步，他個人覺得已經很努力了，希望把掌聲獻給大家。成果雖然不如預期，但競選團隊及志工們都是為這塊土地努力不懈，應該深感驕傲，而這份熱情也一定要繼續保持住。

2024總統立委選舉最新報導，請看自由時報大選專區

曾聖凱（左）今晚在民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方（右）陪同下自行宣布敗選，期許這份熱情繼續保持住，未來會繼續努力往前走，讓這塊土地變得更好。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法