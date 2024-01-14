竹縣年輕人移入、人口結構轉變 第三勢力選票竄升

新竹縣這次選民人數較上屆成長4萬多人，大量年輕人遷入帶來的人口結構改變，中間選民政治態度難以捉摸。（記者廖雪茹攝）

2024/01/14 00:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣向來是藍營的鐵票區，上屆蔡英文創紀錄全國橫掃817萬多票，在新竹縣韓國瑜仍險勝近2000票；這次加入白色力量民眾黨，侯友宜只贏柯文哲5000多票，具體展現人口結構的轉變。立委部分，原本就占優勢的兩位國民黨候選人，毫無懸念贏得選戰；但在第二選區，林思銘對第三勢力的王婉諭僅勝出1萬多票。

新竹縣藍大綠小，逾半為客家人，政治傾向相對保守，加上見面三分情，現任的老面孔佔優勢。此外，新竹縣這次選民人數較上屆成長4萬多人，大量年輕人遷入帶來的人口結構改變，中間選民政治態度難以捉摸。

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老家在新竹的柯文哲，選前黃金週在竹北市造勢及車掃，即展現超人氣，果然選票開得漂亮，竄升至第2名，勝過民進黨近3萬票，也只輸國民黨5000多票，展現竹北東區和竹東外五里科技界高社經地位選民的特性。

民進黨新竹縣黨部主委兼綠軍競總主委的鄭朝方坦言，新竹縣選民結構多元化；國民黨新竹縣黨部主委也是藍軍競總總幹事陳見賢也認為，竹縣年輕中間選民的力量不容小覷，未來應強化網路佈局。

上屆立委選舉，一選區票數林為洲勝過周江杰近2萬票，二選區林思銘險勝鄭朝方2500票。這次，第一選區的國民黨立委當選人徐欣瑩，當過兩任新竹縣議員，2012年更拿下全國立委當選最高票，重返國民黨再戰，以超強姿態橫掃對手，泛綠選票加起來也難及項背。而從5任新竹縣議員轉戰並當選立委的林思銘，逾20年選民服務和跑場，對鄉親而言具熟悉感；然而，這次拚連任，只贏被外界稱作空降、無地方基礎的王婉瑜1萬3000多票。

鄭朝方認為，詹紀緹和曾聖凱兩位新人雖然條件優秀，也相當努力，但和他當選竹北市長一樣，仍須長期深蹲，才會有開花結果的一天。陳見賢則說，勝選合乎預期，徐欣瑩、林思銘兩人長期努力展現成果。

對竹縣藍綠來說，這次大選只是一個開始，未來可能要深思如何爭取年輕族群的認同，更貼近中間選民的需求，才可能成為最終的贏家。

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新竹縣總統大選開票結果，侯友宜趙少康只贏柯文哲吳欣盈5000多票。（記者廖雪茹攝）

新竹縣兩席立委都由國民黨提名的候選人徐欣瑩（右2）和林思銘（左1）當選，兩人偕同競總主委楊文科（左2）和黨部主委陳見賢（右1）勝利高舉雙手。（林思銘競總提供）

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