完成環台大車掃！王義川哽咽：感動很多人比6 國會過半最重要

民進黨不分區立委候選人王義川（中）完成「川流不息環台大車掃」行動，今天回到新北市汐止區，與爭取連任的立委賴品妤進行最終場車隊掃街。（記者俞肇福攝）

2024/01/12 17:44

〔記者俞肇福／新北報導〕民進黨不分區立委候選人王義川、民進黨發言人卓冠廷及政治評論員李正皓1月8日啟動「川流不息環台大車掃」行動，今天（12日）下午完成環島一圈，回到新北市汐止區，與立委賴品妤進行最終場車隊掃街，總統蔡英文錄製影片獻上祝福，立法院長游錫堃也親赴現場接車，歡迎王義川進國會、賴品妤留國會。王義川說，歷經5天4夜、耗時100小時、里程數高達1000公里，期盼行動激起支持者熱情，力拚國會過半。

王義川致詞說，這場環島全台大車掃，最讓他感動也認為最大的收穫，就是看到許多人站在騎樓下，或騎著機車跟隊，都紛紛比出「6」號的手勢，他語帶哽咽地說，王義川的名字在這場選戰中，並不重要，最重要的是讓民主進步黨在國會過半，他說，蔡英文總統曾在後台跟他說，要記得提醒大家，搶救王義川，政黨票要蓋下6號民主進步黨。

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王義川呼籲，明天請大家都出門投票，這次有媒體評估民進黨國會席次約50席左右，他認為此次最大激戰區，需要特別搶救的有5個人，分別是新北市第12選區賴品妤、中和選區的吳崢、台中市第5選區的莊競程、高雄第3選區的李柏毅、屏東第2選區徐富葵，若5人能都過關勝選，那還差2席才達到過半門檻；王義川認為這兩席必須由不分區席次來衝刺，他也直言「這第二席就是我」，如果王義川當選，代表民進黨一定過半。

王義川重申，此次台灣民眾黨已經直言將支持韓國瑜擔任立法院長，所以不僅投給國民黨的選票，連投給民眾黨的每一票，都在為韓國瑜擔任立法院長累積正當性，所以必須號召所有支持者全力搶救，讓民進黨國會過半，與賴清德、蕭美琴一起顧好台灣。

立委賴品妤說，新北市第12選區是全台公認最激戰的選區之一，全國都在看。過去這幾個月，她遭受地方勢力全面打壓封殺，包含投遞上百萬張抹黑文宣，她說，因為自己對選區有責任、對台灣有愛，汐止許多的建設都是在自己上任後才終於爭取到，包含汐東捷運等，以及超過50樣的學校建設等等。因此有建設、有成績、有方法，希望4年前讓她勝選的選民繼續支持，就一定會贏。

王義川呼籲支持者，明天要出來投票，呼籲新北市第12選區的選民，要集中選票力挺賴品妤，讓民進黨在國會過半。（記者俞肇福攝）

民進黨不分區立委候選人王義川回到新北汐止，合體賴品妤最終場車隊掃街，受到粉絲熱情相迎。（記者俞肇福攝）

王義川與立委賴品妤進行最終場車隊掃街，受到粉絲熱情相迎。（記者俞肇福攝）

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