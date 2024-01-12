到基隆輔選吃完「男神海鮮丼飯」 王義川：今天整天棒棒叫

王義川今天近中午時，輔選立委車隊開抵基隆，接下民進黨基隆立委候選人鄭文婷準備的「男神海鮮丼飯」，立委林楚茵接下「女神海鮮丼飯」，2人馬上開吃；王義川以3分鐘的時間吃完，王義川說，「今天整天棒棒叫」。（記者俞肇福攝）

2024/01/12 14:54

〔記者俞肇福／新北報導〕「搶救王義川大兵」的「環台大車掃」輔選立委車隊，今天（12日）開抵基隆，輔選民進黨基隆立委提名人鄭文婷，鄭文婷早已準備王義川點名的「基隆男神海鮮丼飯」；王義川馬上開吃，現場民眾忙著錄影王義川吃飯的神采，王義川花了3分鐘不到的時間吃完，他笑說，「這碗吃完了！今天一定整天棒棒叫」！「今天一整天輔選體力都有了」，一旁民眾見狀笑得樂不可支。

鄭文婷競選總部這兩天不斷接到民眾詢問電話，今天10點多開始有支持者在愛三路車隊掃街集合點等候，鄭文婷、民進黨立委林楚茵、新北市議員卓冠廷、名嘴李正皓陸續到場，支持者越來越多；11點10幾分，等到王義川一到，現場出現推擠人潮。

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由於基隆市擁有物美價廉的本港海鮮，王義川在網路直播中點菜，要鄭文婷準備好「男神海鮮丼飯」、「女神海鮮丼飯」，親自品嘗是否如傳說中的黯然消魂、齒頰留香。

鄭文婷說，自己請人幫忙採購「男神海鮮丼飯」、「女神海鮮丼飯」，「女神海鮮丼飯」主要是以鮮蝦與其他海鮮，已經剝下蝦殼的鮮蝦，讓女性很優雅的吃蝦不用自己剝蝦殼當女神。一旁的王義川笑說，他比較厲害，他可以不用手剝蝦殼，放進嘴巴自己脫離分解，剩下蝦殼吐掉，讓林楚茵、鄭文婷聽得是瞠目結舌。

王義川接過筷子，隨即展開「男神海鮮丼飯」品嘗，他一口接一口，沒有停下品嘗海鮮的好滋味，大批的支持者就像是追星族，手機拿起來拍攝王義川的喜怒哀樂與吃飯的神情，王義川神情自若吃給大家看，許多支持者也透過直播，看到王義川吃「男神海鮮丼飯」的有趣表情。

「搶救王義川大兵」的「環台大車掃」輔選立委車隊，今天（12日）開抵基隆，許多王義川的粉絲一早就在現場等候，看到王義川車隊出現，興奮地揮旗相迎。（記者俞肇福攝）

「搶救王義川大兵」的「環台大車掃」輔選立委車隊，今天（12日）開抵基隆，王義川、立委林楚茵站上吉普車，陪同鄭文婷向選民請託，1月13日立委票投6號的鄭文婷。（記者俞肇福攝）

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