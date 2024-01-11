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扮吃貨直播宣傳新戰將 「人氣王」王義川抖出秘辛

民進黨不分區立委候選人王義川大吃「台灣魯麵」，有台灣石斑魚、鳳梨入料。（記者洪瑞琴攝）

民進黨不分區立委候選人王義川大吃「台灣魯麵」，有台灣石斑魚、鳳梨入料。（記者洪瑞琴攝）

2024/01/11 23:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨「搶救王義川大兵」環島車掃行動爭取政黨票，以「餵食秀」另類歡樂派競選直播模式，創造高人氣網路流量，而且各地補給站「到那裡吃到那裡」，王義川扮吃貨直播也為城市宣傳加分，直說台南的甜對他而言剛剛好，還忍不住虧「搶救大兵」團隊李正皓的趣事。

王義川11日到台南安南區，立委候選人陳亭妃團隊準備許多台南知名小吃來「餵食」，美食名單大公開，包含米其林必比登開元紅燒土魠魚羹、東香總舖師大頭師親自料理的挺台灣魯麵、小虎烤鴨、安南區在地小吃香腸枝、良太甘蔗汁、名東蛋糕、連得堂煎餅及「妃常女力」特製椪餅等，都是人氣排隊名店。

王義川當場豪邁一口接一口吃，好肚量大讚台南美食。像是魚羹、魯麵，外地人可能覺得偏甜，但是出身台南佳里的他，覺得剛剛好；還有大腸包小腸，一定要佐醃嫩薑，這樣才更好吃。王義川說，他每週1要到中信金融管理學院教課，上一整天的課，中午一定要找東西吃，所以安南區覓食對他很重要。

王義川還打趣說，台南食物太好吃了，所以昨日先把卓冠廷、李正皓打發走，因為人家送給他的櫻桃，全部都被他們吃光了。他幽默說笑，引來全場哄哄大笑。現場支持者大呼「台南『吃貨』新戰將」、「台南全糖，憨川最知」、「一定要送上國會對戰國昌老師」。

民進黨「搶救王義川大兵」環島車掃行動，安南區補給站備滿食物大應援，讓王義川很感動。（記者洪瑞琴攝）

民進黨「搶救王義川大兵」環島車掃行動，安南區補給站備滿食物大應援，讓王義川很感動。（記者洪瑞琴攝）

王義川環島行動到台南，受到台南支持者熱情包圍。（記者洪瑞琴攝）

王義川環島行動到台南，受到台南支持者熱情包圍。（記者洪瑞琴攝）

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