「義川大兵」屏南車掃 王義川：國民黨排韓國瑜第1是欺負高雄人

「搶救王義川大兵」抵屏東。（徐富癸團隊提供）

2024/01/11 23:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「搶救王義川大兵」全台車掃今天到屏南，王義川指出，高雄人已經被騙過1次，因此用93萬多票罷免，但國民黨卻「㤉潲」的將韓國瑜擺立委不分區第一，擺明就是要欺負高雄人。

「川流不息」全台車掃今天到屏南，王義川在車掃前先在枋寮建興寺前開講，力挺同黨徐富癸，徐富癸揹著雙劍與王義川合體，兩人強調，未來要在立法院斬妖除魔，徐富癸則重申南屏東選區的勝利密碼是「2號頼蕭配、3號徐富癸、6號民進黨」。

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川流不息車隊週一從台北出發，當天天氣冷，場面也較冷，但是到了越熱情的南部，群眾支持力度就更大，昨天高雄的場面更是盛大，王義川說，原本昨天高雄結束他就要直接搭火車去台東，但李正皓、卓冠廷跟他說，一定要來屏南挺徐富癸，他強調，因為這一區有人是「假民進黨」。

王義川批評，那個人一下說是本黨、一下說是他黨，一下是綠、一下是白、一下又是藍，是「亂七八糟」，他呼籲在場觀眾不得含糊，民進黨就是民進黨、不是就不是，請唯一認明民進黨唯一徵召、賴清德提名的徐富癸。

王義川指出，昨天在高雄陪黃捷，上戰車時並沒有人，但10點後來了上千台機車，大家從巷子鑽出來，掃了1個多小時，回到總部時是塞得水洩不通，代表高雄人已經覺醒，他們知道，要是民進黨國會沒過半，韓國瑜就會當院長，高雄人被騙1次、騙1年多，用嚇死人的93多萬票罷免。

王義川表示，一般要支持自己欣賞的人才出門都會很有動力，但是這種比當選得票還多的罷免，一定是心中非常的不滿，才會激發出的行為，而國民黨不思檢討，還把韓國瑜放第1名，就是欺負高雄人，因此高雄人捉狂，剩兩天因此要展現意志，而我們剛剛枋寮水底寮也出現大批機車跟著，在保生大帝這，也是要展現同樣的意志，不願給韓國瑜作院長，政黨票給民進黨，總統投賴清德，南屏東投給徐富癸，從屏東一路往北贏，這裡不漏氣，全力讓賴、徐高票當選，全力拚民進黨國會過半。

「搶救王義川大兵」抵屏東。（徐富癸團隊提供）

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