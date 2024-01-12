「川流不息」掃進宜蘭！王義川籲支持民進黨、陳俊宇

王義川（右）陪陳俊宇車隊掃街，王義川說，宜蘭鄉親很樸實，這次一定要大團結，支持陳俊宇，支持民主進步黨。 （記者游明金攝）

2024/01/12 11:10

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨不分區候選人王義川發起的「川流不息，民主前行」，今天來到宜蘭陪同立委候選人陳俊宇進行車隊掃街，受到支持者熱烈歡迎。王義川說，宜蘭鄉親很樸實，這次一定要大團結，支持真正有能力、可以當立委的陳俊宇，政黨票一定支持民主進步黨。

王義川、新北市議員卓冠廷、名嘴李正皓，今天上午到陳俊宇羅東競選總部陪同車隊掃街，一抵達就受到支持者熱情包圍，有人送上宜蘭特產三星蔥，祝福王義川與陳俊宇高票當選，充（蔥）滿勝算。也有人送牛舌餅、花生糖與養氣人蔘，還有人貼心送上喉糖，感受到宜蘭人滿滿熱情。

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一名支持者則是送上4個人的Q版漫畫，他說，他很喜歡王義川，詼諧幽默、講話風趣，講的都很有道理，捍衛台灣的立場相當堅定，他喜歡畫畫所以就畫了4個人的漫畫表示支持。

王義川說，今天是「川流不息，民主前行」環台大車掃最後一天，一早就來羅東幫陳俊宇輔選，這幾天車掃下來，台灣人真的很樸實，剛來就有人拿櫻桃給他吃，還說「洗好了喔」，昨晚在花蓮也有人用塑膠碗裝了20碗魯肉飯要給他們吃，還說工作人員很辛苦。

王義川指出，鄉親眼神都很堅定，在宣傳車上，他看到很多鄉親比的手勢都比6號，就是政黨票投6號，要投民主進步黨，這次車掃過程，常就有人跑出來喊「阿川啊、憨川」，好像跟他很熟的樣子，其實大家都不認識，但感覺很親切，很有感情，不認識沒有關係，但要記得政黨票要投6號民進黨。

王義川也批評陳俊宇的對手，開會不認真，出席率很低，什麼都不懂，每天「裝水水（打扮美美的）」，這種的留在宜蘭就好，去台北會很丟臉，要去台北爭取宜蘭大建設，需要有經驗的，不是每天「裝水水」，宜蘭鄉親要大團結，支持一個真正有能力，可以當立委的陳俊宇。

陳俊宇說，謝謝川哥、卓冠廷、李正皓一起來宜蘭為他加油，搶救王義川是全國重要的選戰活動，今天來宜蘭為他加油打氣，這是最重要的，所有支持者非常理智、非常用力的為侯選人加油，相信在明天會獲得最大的勝利，也希望大家把握時間打電話拉票，賴清德一票，陳俊宇一票，政黨票支持民主進步黨，讓我們在國家進步上一起來努力，也為宜蘭建設打拚。

王義川、 卓冠廷、李正皓，今天到羅東陪陳俊宇（右3）車隊掃街，一抵達就受到支持者熱情包圍，有支持者送上Q版漫畫畫像，表達支持。（記者游明金攝）

王義川被支持者熱情包圍。（記者游明金攝）

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