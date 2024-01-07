賴品妤騎單車掃街 環保愛地球

民進黨不分區立委候選人洪申翰（中）來到汐止車站前，與新北市第12選區立委候選人賴品妤，以更環保的騎單車形式合體掃街，宣示一起淨化汐止，掃除地方黑金勢力。（記者俞肇福攝）

2024/01/07 15:59

〔記者俞肇福／新北報導〕2024大選進入選前超級星期天，民進黨不分區立委候選人洪申翰來到汐止車站前與新北市第12選區立委候選人賴品妤，以更環保的騎單車形式合體掃街，宣示一起淨化汐止，掃除地方黑金勢力；賴品妤號召在地鄉親出來投票，守護家鄉。

賴品妤表示，洪申翰最近全台灣到處跑，行程不比區域立委少；但前幾天仍主動詢問要不要過來幫忙讓人非常感動！賴也立即邀約時間，尤其洪申翰的專長是環境保護議題，過去能在源議題上也一直站在同一陣線，賴品妤表示，非常感謝。

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賴品妤提到，汐止發展的早，近年來人口成長的飛快，因此交通議題非常需要持續改善，台鐵是目前區內軌道運輸唯一選擇，為提升選區生活品質，甫上任即要求台鐵增設隔音牆，相關工程第一階段將完工，第二階段汐止全線隔音牆評估今年也將進行；賴亦爭取13班區間快車加停汐科，讓汐科站的民眾有更密集的班次可搭乘。

賴品妤感嘆道，新北市府長期重西輕東，自己是唯一一個選區內沒有捷運的立委，汐止要有捷運也喊了20多年，因此自上任以來不斷努力終於去年1月在第一任內獲行政院核定汐東捷運，相關道路拓寬工程去年底動工，今年2月主體工程也預計決標，達成20年汐止捷運來最重大進展。賴宣示下一任會持續爭取汐止雙捷運，完善汐止交通建設，相信四年的政績讓選區鄉親對自己爭取建設具有信心。

洪申翰表示，很高興選戰最後能來到汐止與品妤並肩作戰，現在我們選擇用最友善環境的方式腳踏車掃，這代表我們決心要用最乾淨的方式，來掃除最骯髒的地方惡勢力，這就是品妤在新北市第12選區最重要的意義。

民進黨不分區立委候選人洪申翰（中）來到汐止車站前，與新北市第12選區立委候選人賴品妤（左），以更環保的騎單車形式合體掃街，宣示一起淨化汐止，掃除地方黑金勢力。（記者俞肇福攝）

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