南投車掃挺蔡培慧 洪申翰批藍用中國髒手介選

南投民進黨立委候選人蔡培慧（左），與水里鄉長葉銘豐（中）、立委洪申翰（右）合體車掃。（記者劉濱銓攝）

2024/01/06 17:51

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投民進黨立委候選人蔡培慧，今天下午與立委洪申翰合體車掃，針對近來中國介選頻傳，甚至有南投縣政府機要秘書涉嫌揪團赴中落地招待，洪申翰對此表示，此次中國介選有史以來最嚴重，中國屬意的人選就是國民黨，但藍營竟用中國的髒手介選，沒資格當台灣的總統與立委。

蔡培慧表示，感謝洪申翰稍早陪同團隊人員，到南投地檢署對國民黨游顥的抹黑文宣提告，她說，選舉不能只靠文宣，還要一步一腳印，今下午也與洪申翰、水里鄉長葉銘豐，一起在水里車隊掃街。

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蔡說，今天在水里跑行程，就有民眾提到跨年前一天，水里施放盛大的煙火，這就是她向日月潭風景區管理處爭取到的活動，尤其煙火表演還跟日月潭花火節同規格，這就是會做事，帶動地方觀光發展，未來途經水里的集集支線也會串聯彰化高鐵，希望民眾支持她續留國會。

洪申翰除力挺蔡培慧，也抨擊中國介選嚴重，他說，中國大力介選，跟藍營有何對價關係，台灣是自由民主國家，政黨應良性競爭，且不分黨派都應反介選，國民黨應拿出政見願景，特別是這麼大的政黨，到選舉最後竟要依賴中國的髒手來選舉，不只讓人看不起，也沒資格當台灣的總統、立委。

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