賴品妤預告下週公布關鍵證據 要讓廖先翔一槍斃命

民進黨參總候選人賴清德和立委候選人賴品妤到廟裡參香，呼籲民眾最後一週要催票、投票。（記者盧賢秀攝）

2024/01/06 17:23

〔記者盧賢秀／新北報導〕選戰前最後一個黃金週六，民進黨總統候選人賴清德今天到新北市汐止區與立委賴品妤到宮廟參拜，賴品妤細數她這些年為汐止爭取的各項建設之外，也呼籲民眾「拒絕貪污惡勢力」，她將在下週公布「一槍斃命的關鍵證據」，戳破國民黨立委候選人廖先翔的大謊言。

賴清德今天與賴品妤到聖德宮、天秀宮參香祈福，前縣長尤清、前立委陳朝龍、市議員周雅玲及張錦豪也一同出席。

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賴清德說，賴品妤是立法院評鑑的第一名立委、質詢率近全勤，認真服務基層，服務案件超過6000件。這4年為汐止爭取汐東捷運核定、汐科車站改善工程開工及加開13班次區間快車等交通建設。同時賴品妤是318學運領袖，在10年前就堅守民主價值跟年輕學生們擋下服貿，她最適合繼續當立委和他共同守護台灣。

賴品妤表示，她在四年立委期間全力改善汐止的交通、宜居問題，包括捷運、汐科車站改善工程、台鐵全線隔音牆可以延續，呼籲民眾「拒絕貪污惡勢力，讓汐止發展再升級」。

賴品妤指出，「汐止不是廖家的，而是大家的」，廖先翔父子侵占國有地、非法經營停車場、濫用公費助理當客服都是不爭的事實，廖應兌現自己的政治承諾盡快退選；她下週一將召開記者會，公布「一槍斃命的關鍵證據」，徹底戳破廖先翔的大謊言。

廖先翔今天則到市場發春聯，騎自行車拜票，一步一腳印；賴品妤每天在耍花樣，玻璃珠也不會變讚石，上次論文也說要讓他一槍斃命，結果什麼也沒有，她自己灰頭土臉，看她又要拿出什麼證據、耍什麼花樣。

國民黨立委候選人廖先翔騎單車拜票。（廖先翔提供）

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