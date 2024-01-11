見證台灣民主！各國觀選團拜訪賴清德競總 美前國安副顧問葉望輝也來了

前美國白宮副國安顧問葉望輝（Stephen Yates）（見圖）及共和黨人士11日造訪賴清德、蕭美琴競選總部。（記者廖振輝攝）

2024/01/11 14:14

〔記者陳政宇／台北報導〕2024年堪稱世界史上最大規模選舉年，而台灣大選更是民主陣營今年度首場選舉，備受全球矚目。據指出，各國觀選團涵蓋不同背景，尤其以美、日、歐來訪最為密集，近期相繼參訪民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部，被視為「友台派」的前美國副國安顧問葉望輝今（11）日也前往參觀，見證台灣的民主。

賴蕭競總今召開「藍白架空台灣，傀儡侯、統一趙、投降柯」記者會，由發言人趙怡翔及戴瑋姍出席說明；巧合的是，葉望輝與多位美國專欄作家組成的觀選團，正在參訪競總。趙怡翔席間也熱情招呼說，有來自美國共和黨的朋友來到競選總部參觀，歡迎一起來參與台灣的選戰、見證台灣的民主。

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趙怡翔會後接受本報訪問說明，他們是「共和黨的朋友」，不是代表共和黨或來自共和黨部，選戰期間也有很多美國民主黨的朋友來訪，這幾天就有許多來自美國的訪團，包括不同的政治立場、背景，甚至是不同的學術機關、智庫。

趙怡翔透露，選舉前每一天都有非常多來自世界各地的訪團，美國、日本、歐洲的訪團特別密集，大家都對台灣的選戰、台灣的民主選舉表達高度好奇，也希望了解各項政策主張，以及台灣這次選舉中所討論的議題及立場。

談及本屆觀選盛況，趙怡翔指出，這次選舉是史上最多的國際媒體、史上最多的訪團來到台灣，來觀察我們的選舉，大家都會關注台灣這次的選擇，以及台灣在國際、兩岸及區域情勢，甚至是內政上的一些討論，皆是訪團會觀察的一些議題。

另，外交部日前也表示，我國總統大選具民主指標意義，備受國際媒體矚目；本屆大選外交部已協助超過來自30國150餘家媒體、約400位來台或駐台記者，申請相關採訪證及報名相關採訪活動。

前美國白宮副國安顧問葉望輝（Stephen Yates）（右一）及共和黨人士11日造訪賴清德、蕭美琴競選總部。（記者廖振輝攝）

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