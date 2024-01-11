列馬英九喪權辱國「8大驚句」 賴清德競總：侯友宜照單全收？

賴清德競總今盤點，馬英九專訪中有8段對話相當驚人，公然散播投降主義，並質疑侯友宜是否對其喪權辱國的兩岸路線照單全收。（賴清德競總提供）

2024/01/11 13:27

〔記者陳政宇／台北報導〕前總統馬英九接受德國之聲專訪，民進黨總統候選人賴清德競總今天盤點，馬英九專訪中有8段對話相當驚人，公然散播投降主義，且馬英九是國民黨總統候選人侯友宜的兩岸政策操盤手，也是國民黨的精神領袖，顯然是侯友宜不願說出的兩岸立場，若侯不願或不能講清楚，這將代表對馬喪權辱國的兩岸路線照單全收。

賴清德競總今召開「藍白架空台灣，傀儡侯、統一趙、投降柯」，由發言人趙怡翔及戴瑋姍出席說明。針對馬英九的專訪內容，趙怡翔指出，第一，即便各國媒體早已報導中國持續透過假訊息、經濟脅迫影響台灣大選，馬英九仍否認中國會介選；二，馬合理化中國武攻台灣的企圖，在記者提出台灣人民曾拒絕國民黨兩岸立場時，馬說「如果這是他們的選擇，就必須為大陸的某種行動做好準備」。

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趙續指，第三，馬英九主張恢復四個月兵役期，又打臉同黨候選人侯友宜；四，馬表示中國太大、太強，台灣如何自衛都「永遠無法抵禦」對岸，因此不需要優先投入國防嚇阻，公然散播投降主義；五，馬不願相信美國總統拜登對台灣安全的承諾，但對中國國家主席習近平則是直言「就兩岸關係而言，你必須相信他」。

趙怡翔說，第六，習近平在新年演講才剛說完「統一是歷史的必然」，馬卻表示不認為習在推動統一；七，對於美國國會前議長裴洛西前年來台表達對台美關係的支持，馬英九表示若是他會拒絕讓她抵台；八，馬英九不願求對岸放棄使用武力威脅台灣，還幫北京補一句「他們可能永遠不會接受這一點」。

趙怡翔強調，相信多數國人也會感到憤怒，一位前國家元首竟然說出如此多喪權辱國的談話，從對岸太強應放棄國防嚇阻、合理化中國對台灣的武力企圖，到拒絕美國國會議長來台訪問，幾乎每一句話都完全配合對岸的主張與利益。

趙怡翔表示，侯友宜從參選初期開始就向馬英九請益兩岸事務，馬英九在專訪也強調「侯先生的兩岸政策大多都是延續我的做法」，兩人關係密不可分，即便侯友宜立刻說出馬英九想法「和他有些不同」，但眾人皆知馬英九就是侯友宜兩岸政策的操盤手、國民黨的精神領袖，未來若國民黨當政兩岸事務也由馬英九幕後指導。

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