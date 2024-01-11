馬喊「相信習近平」 賴清德：九二共識走到底 台灣就和香港一樣

前總統馬英九稱「要相信習近平」的說法，民進黨總統候選人賴清德今天受訪稱：馬英九的主張與時代已過去，九二共識的盡頭就是一個中國或一國兩制。（記者洪美秀攝）

2024/01/11 11:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨總統候選人賴清德今天到新竹市與立委候選人林志潔一起車掃，談到對於前總統馬英九受訪稱「兩岸關係必須相信習近平」時表示，馬英九的主張跟時代已經過去了，馬跟侯所主張的九二共識已被習近平多次公開定調為一個中國原則或一國兩制，這絕非台灣人民要走的一條道路。

馬英九8日接受德國之聲專訪，被問到兩岸關係是否可以信任習近平時，馬回應「就兩岸關係而言，你必須相信他。」侯友宜昨天受訪時表示，馬英九的想法與他有些不同，從過去到現在，自己都主張3D戰略，包括嚇阻、加強國防軍備、提升自我防衛能力，接著再透過對話交流，降低衝突風險。

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針對馬英九的「相信習近平」說法。賴清德今早表示，馬英九的主張跟時代已經過去了，歷史已經翻開新的一頁，「我們對和平要有理想，但不能夠有幻想」，這也是為什麼在這次的選舉，自己提出「和平四大支柱」行動方案的原因。

賴清德說，他跟蕭美琴將強化國防力量、強化經濟力量，也強化跟民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮威懾的力量，這個才是守護台灣安全、維護印太和平穩定，最正確的做法。

賴清德表示，馬英九說要相信習近平，但是馬英九忽略了一件事情，馬英九跟侯友宜所主張的九二共識已被習近平多次公開定調為一個中國原則，一國兩制的台灣方案，換句話說，「九二共識這條路走到底，台灣就跟香港一樣了」，這絕對不是台灣人民要走的一條道路。

賴清德最後強調，敬請國人禮拜六能夠站出來投票，用我們手中神聖的一票，選擇台灣走向世界迎向未來，在民主的道路上持續壯大台灣，同時不要走回頭路，鎖進中國，向極權主義再度低頭。

前總統馬英九稱「要相信習近平」的說法，民進黨總統候選人 賴清德今天受訪表達意見。（記者洪美秀攝）

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